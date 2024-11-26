聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／母為林昱珉表現打100分

聯合報／ 記者戴永華徐白櫻蔡維斌劉星君郭韋綺／連線報導
中華隊投手林昱珉對日本先發好投，幫助中華隊首奪十二強冠軍。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊投手林昱珉對日本先發好投，幫助中華隊首奪十二強冠軍。特派記者許正宏／東京攝影

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，選手一戰成名；林昱珉先發四局壓制日本打線讓球迷感動且開心，從小看他長大的親友昨天一早湧到台東知本林母經營的早餐店道賀，林媽媽忙碌中不時咧嘴燦笑，好心情藏不住。

廿一歲的林昱珉投球霸氣十足，雙臂包手刺青一度登上日本社群關鍵熱搜，旅美的他全英文接受媒體採訪，更讓國人見識到他英文實力。林媽媽說，兒子從小活潑好動，將美國職棒大聯盟視為最大夢想，小時候請英語家教加強外語，「兒子的表現一百分」。

一壘手潘傑楷是台東關山阿美族人，由阿嬤一手帶大，前晚滑壘受傷，阿嬤難過又不捨，邊看比賽邊落淚。昨天關山鎮長彭成豐等人到潘家貼「關山之光」紅榜慶賀。潘爸爸說，家裡經濟條件不好，一度借錢栽培小孩打球，感謝當年幫助他們家的米廠老闆，「打贏日本很難，雖然小受傷，但拿到世界冠軍非常值得」。

隊長陳傑憲老家在雲林縣北港鎮，伯父陳山水一早就上香告慰祖先「阿憲」爭光了。陳的少棒總教練尤伸評說，陳傑憲小學二年級就跟著擔任棒球教練的父親打球，渾身都是棒球魂，在球場上精力充沛，小時候還有個綽號叫「乩童」，即使日本職棒選秀失利也不灰心喪志，是非常努力的選手；陳傑憲從小帥到大，功課好又負責，奪冠那一刻淚謝天上雙親，看得出非常思念家人。

二壘手岳東華昨打越洋電話向父親岳忠明請安，直言在日本打球卻聽到台灣球迷加油聲超大，感覺好像在自家主場，很高興拿到冠軍，也很滿意在二壘前的撲球美技。

岳忠明說，他以前打慢速壘球，岳東華從小撿球撿出了興趣，有天問他宜蘭哪裡可打棒球，於是送他去三星國小念書，當時每天從大同鄉寒溪村搭車到羅東鎮再換車到三星國小相當辛苦，原本練投手，手受傷才轉打擊，三星國小將提報為傑出校友。

世界棒球12強 岳東華 林昱珉 潘傑楷 陳傑憲

延伸閱讀

12強賽奪下冠軍 新北邀林昱珉、曾頌恩等辦英雄見面會

12強賽／本報賽前獨家專訪林昱珉 透露林家正帶給他「安定感」

12強賽／微笑溫暖弱勢偏鄉！陳媽媽生前以陳傑憲微笑成立慈善會

被罰30萬也值得！驚豔12強的台灣王牌林昱珉是誰？7個故事了解中華隊世界冠軍關鍵力量

相關新聞

12強賽／中華隊返台 曾豪駒：榮耀屬於台灣

奪下世界冠軍的中華棒球隊昨晚返抵國門，大批球迷守在機場高喊「台灣尚勇」，球員們開心地頻揮手回禮；中華隊總教練曾豪駒表示，...

12強賽／今英雄大遊行 總統接見選手

在十二強棒球賽奪冠的中華隊選手昨天凱旋歸國，賴總統下令戰機伴飛，今接見選手、舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行，行政...

12強賽／奪冠後 中華隊還有艱困路

歷經三屆世界十二強棒球賽，中華隊今年在不被看好的情況下扳倒世界排名第一的日本隊奪冠，振奮國人。不過，如同總教練曾豪駒說「...

12強賽／旅日派選手獲日媒關注 張奕「從戰力外到世界冠軍」

中華隊首次在世界十二強棒球賽奪冠，不但轟動全台，也震驚日、韓棒壇，其中投手群防禦率二點五一是一大關鍵，擁有旅日經驗的張奕...

12強賽／母為林昱珉表現打100分

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，選手一戰成名；林昱珉先發四局壓制日本打線讓球迷感動且開心，從小看他長大的親友昨天一早湧到台...

12強賽／對日本開轟比出手勢 陳傑憲：我們是台灣的驕傲

中華隊奪下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，今天返抵國門在桃園機場被大批球迷包圍，隊長陳傑憲人氣最旺，不斷有人高喊他的名字，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。