12強賽／母為林昱珉表現打100分

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，選手一戰成名；林昱珉先發四局壓制日本打線讓球迷感動且開心，從小看他長大的親友昨天一早湧到台東知本林母經營的早餐店道賀，林媽媽忙碌中不時咧嘴燦笑，好心情藏不住。

廿一歲的林昱珉投球霸氣十足，雙臂包手刺青一度登上日本社群關鍵熱搜，旅美的他全英文接受媒體採訪，更讓國人見識到他英文實力。林媽媽說，兒子從小活潑好動，將美國職棒大聯盟視為最大夢想，小時候請英語家教加強外語，「兒子的表現一百分」。

一壘手潘傑楷是台東關山阿美族人，由阿嬤一手帶大，前晚滑壘受傷，阿嬤難過又不捨，邊看比賽邊落淚。昨天關山鎮長彭成豐等人到潘家貼「關山之光」紅榜慶賀。潘爸爸說，家裡經濟條件不好，一度借錢栽培小孩打球，感謝當年幫助他們家的米廠老闆，「打贏日本很難，雖然小受傷，但拿到世界冠軍非常值得」。

隊長陳傑憲老家在雲林縣北港鎮，伯父陳山水一早就上香告慰祖先「阿憲」爭光了。陳的少棒總教練尤伸評說，陳傑憲小學二年級就跟著擔任棒球教練的父親打球，渾身都是棒球魂，在球場上精力充沛，小時候還有個綽號叫「乩童」，即使日本職棒選秀失利也不灰心喪志，是非常努力的選手；陳傑憲從小帥到大，功課好又負責，奪冠那一刻淚謝天上雙親，看得出非常思念家人。

二壘手岳東華昨打越洋電話向父親岳忠明請安，直言在日本打球卻聽到台灣球迷加油聲超大，感覺好像在自家主場，很高興拿到冠軍，也很滿意在二壘前的撲球美技。

岳忠明說，他以前打慢速壘球，岳東華從小撿球撿出了興趣，有天問他宜蘭哪裡可打棒球，於是送他去三星國小念書，當時每天從大同鄉寒溪村搭車到羅東鎮再換車到三星國小相當辛苦，原本練投手，手受傷才轉打擊，三星國小將提報為傑出校友。

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