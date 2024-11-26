12強賽／旅日派選手獲日媒關注 張奕「從戰力外到世界冠軍」

中華隊首次在世界十二強棒球賽奪冠，不但轟動全台，也震驚日、韓棒壇，其中投手群防禦率二點五一是一大關鍵，擁有旅日經驗的張奕、陳冠宇、郭俊麟頻頻成為日媒關注對象，更盛讚張奕「從西武隊戰力外到世界冠軍」，克服艱難的一年。

中華隊本屆賽事六勝紀錄，張奕專職中繼任務包辦一半，出賽五場合計投八局未失分，包括前天對日本隊冠軍賽連續三局讓對方掛零；他充滿霸氣表示，十二強賽雖是中繼投手身分，但給了自己很大信心，明年球季目標是成為先發投手。

張奕從日本高校起旅日十五年，日職一軍生涯在歐力士隊、西武隊五年，去年季後收到西武隊「戰力外」通知，決定回台打球。他先在台鋼雄鷹隊擔任培訓選手，過了半年無薪打球的日子，七月加盟富邦悍將隊，首次以中職球員身分前進世界十二強賽，成為隊上勝投王。

日媒Full-Count指出，張奕很有耐心度過艱難的一年，十二強賽登上投手丘時，不只台灣啦啦隊，連日本球迷都鼓掌叫好，擊敗日本奪冠軍也是特別經驗；他的心情很複雜，但一路堅持走到這一步，自認可以走得更高、沒有放棄。

同樣旅日派的陳冠宇，曾經在橫濱隊、羅德隊一軍七年，日本球迷對他更熟悉，十二強賽出賽六場是中華隊投手最多，合計五點二局無失分，有如回到日職全盛時期水準；郭俊麟待過西武隊一軍四年，這次一先發、一後援，投六局失五分，奪冠後和不少隊友一起流下英雄淚。

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