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12強賽／奪冠後 中華隊還有艱困路

聯合報／ 記者藍宗標賴錦宏／綜合報導
中華隊24日在世界12強棒球賽完封日本隊勇奪冠軍，賽後球員舉起獎盃慶祝。法新社
中華隊24日在世界12強棒球賽完封日本隊勇奪冠軍，賽後球員舉起獎盃慶祝。法新社

歷經三屆世界十二強棒球賽，中華隊今年在不被看好的情況下扳倒世界排名第一的日本隊奪冠，振奮國人。不過，如同總教練曾豪駒說「這是接近強隊的一小步，不要因此滿足」，中華隊邁向二○二八年洛杉磯奧運還有艱鉅的路要走。

日本隊前天在東京巨蛋近四萬二千觀眾前，以○比四不敵中華隊，挑戰二連霸失利，本屆賽事八勝一敗獲亞軍，被喻為「一敗就是致命一擊」，中華隊則以六勝三敗奪冠。

南韓隊奪下二○一五年首屆十二強賽冠軍，日本隊二○一九年封王，中華隊今年和日、韓平起平坐，三屆賽事冠軍盃都被亞洲球隊包了。南韓媒體對日本隊在冠軍賽遭中華隊完封感到震驚，甚至用「東京巨蛋慘案」形容日本隊中斷一級國際賽廿七連勝。大陸網友也發文「台灣的棒球是大中華的榮耀；世界冠軍，台灣第一。」還有網友形容中華隊如同大陸桌球一樣的地位。

本屆十二強賽是單純盃賽，一般認為強度不及五年前第二屆，當時也是東京奧運資格賽；中華隊下個任務很快來臨，就是明年二月世界棒球經典賽資格賽，曾豪駒將再度領軍中華隊，一般預料挺進會內賽看來問題不大，但後年經典賽就是難度極高的一戰，日本隊已放話要討回面子。

二○二七年十二強賽更是重要，儘管還未正式公布成為洛杉磯奧運資格賽，但棒壇預料就是如此，而且名額有限，中華隊想要繼二○○八年北京奧運後重返奧運殿堂，必須要維持高水準才行。

世界棒球12強 曾豪駒 經典賽

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