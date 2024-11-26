12強賽／中華隊返台 曾豪駒：榮耀屬於台灣

奪下世界冠軍的中華棒球隊昨晚返抵國門，大批球迷守在機場高喊「台灣尚勇」，球員們開心地頻揮手回禮；中華隊總教練曾豪駒表示，看到這麼多熱情球迷，感覺就像在東京巨蛋應援一樣，謝謝大家一起見證歷史，「台灣榮耀屬於台灣人，我們一起分享，未來會更好。」

賴清德總統指示比照過去奧運模式，派出四架Ｆ-16Ｖ戰機伴飛，並在領空施放熱焰彈歡台灣英雄，副總統蕭美琴前往接機，賴總統透過影片在返台班機上向代表團成員致謝。

「各位台灣英雄大家好，我是資深球迷賴清德，恭喜各位締造台灣在世界十二強棒球錦標賽的最佳成績，載譽歸國，你們是台灣的驕傲，各位用百分之一百的力量，盡最大的努力充分情蒐、果決調度、犀利投球、火燙打擊、全力跑壘、精彩守備，讓國人為之瘋狂，讓各國讚嘆台灣。」賴清德說，謝謝所有球員、教練團、後勤團隊與情蒐小組全力以赴，用棒球激勵國人、用棒球團結國家，謝謝你們。

中華隊在世界棒球十二強賽創造歷史，昨晚返抵桃園機場，潘傑楷（右）接受球迷歡呼。記者葉信菉／攝影

中華隊隊長陳傑憲是本屆賽事大會ＭＶＰ，也以打擊率六成二五奪下打擊王，獲選最佳外野手、最佳防守球員，成為現場最大焦點，他不斷提醒大批媒體、球迷小心，笑說：「第一次遇到這麼大的場面會緊張，我有人群恐懼症，會覺得尷尬。」陳傑憲表示，這次比賽要感謝隊友、教練和球迷，拿到冠軍是最棒盡頭、最好結果，從現在開始會有更多人繼續支持「國球」。

中華隊昨晚抵台前兩、三小時，桃園機場已湧進球迷，愈晚人愈旺，陳傑憲對著大批球迷說：「有你們真好。」本屆賽事拿到三勝的投手張奕也表示，感謝大家的加油聲，第一次看到這麼多球迷，回家後最想做的事就是好好睡覺。

中華隊平均年齡廿四點五歲是各隊最低，南韓廿四點八歲、日本廿五點二歲，亞洲三強陣容年輕化，頗有為四年後洛杉磯奧運培訓的味道；棒球界人士指出，國家隊更大重點是在未來奧運門票之爭、奧運棒球賽，現階段要以年輕球員為主，否則三、四年後年紀又多了一些，確實要提早做準備。

十二強棒球賽落幕，日本職棒軟銀鷹隊以育成合約簽下十九歲投手張峻瑋，推算簽約金一億日圓（約台幣二千一百萬），軟銀球團總經理三笠杉彥表示，台灣好手愈來愈多，這是軟銀持續觀察的原因。

張峻瑋今年從穀保家商畢業，新北市棒球委員會主任委員、前穀保總教練蔡明堂說，張峻瑋和十二強賽左投林昱珉特色相似，兩人都有強心臟，體格雖不突出，但球技很好、也不會怯場，「這次十二強賽沒看到張峻瑋，未來一定有。」

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