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12強賽／中華隊返台F-16V伴飛蕭美琴接機 陳傑憲：感覺很帥

中央社／ 桃園機場25日電
台灣隊勇奪世界12強棒球賽歷史性的冠軍，隊員25日晚間搭機返台，對於有戰機伴飛，台灣隊長陳傑憲說「感覺很帥」。中央社
台灣隊勇奪世界12強棒球賽歷史性的冠軍，隊員25日晚間搭機返台，對於有戰機伴飛，台灣隊長陳傑憲說「感覺很帥」。中央社

中華隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，隊員今晚搭機返台，總統賴清德特別安排4架F-16V伴飛並施放熱焰彈，副總統蕭美琴也前往接機，台灣隊長陳傑憲說「感覺很帥」。

總統賴清德昨天在臉書（Facebook）發文「棒球英雄！台灣尚勇！」指出，這是1992年巴塞隆納奧運以來，台灣睽違32年進入世界成棒的冠軍賽、更拿下世界冠軍。感謝台灣英雄，用棒球書寫歷史、拿下史無前例的冠軍，「你們團結了國家，讓全國為之瘋狂，讓世界讚嘆台灣！」除安排戰機伴飛，也會在總統府接見國家隊，並舉辦英雄大遊行，歡迎凱旋歸來的台灣英雄。

蕭副總統晚間也親自前往登機門接機，並參與歡迎儀式，她致詞表示，今天特別代表賴總統以國家最高的規格接待返國的英雄，向他們表達全體國人同胞的感謝、歡迎以及恭喜，明天賴總統會親自在總統府接待台灣英雄，也希望國人繼續為他們加油鼓勵，特別謝謝他們帶給台灣的榮耀，謝謝他們激勵人心，也謝謝他們團結台灣，今天的主角是中華隊的球員。

對於記者詢問是否有看到戰機伴飛，陳傑憲說「感覺很帥」。

陳晨威表示，還蠻特別的，因為一般人不會有這樣的經驗，因為冠軍才會有特殊的接機儀式，也只有冠軍才會有，所以印象深刻。

朱育賢指出，有看到戰機伴飛，不過很可惜是晚上，所以只看到紅點，但還是可以看到一直射出熱焰彈，很多隊員都有錄下來，是很特別的經驗，也蠻值得回憶的；以前不曾有過這樣的經驗，這次的球迷都很熱情，一下飛機就感覺到國人在為隊員們歡呼，昨天那一刻是屬於全台灣人的。

許多現場的旅客除了拿出棒球、球衣、筆電給球員們簽名，現場宛如小型的球迷見面會，民眾也紛紛報以掌聲，歡迎中華隊的英雄們。

桃園國際機場公司也規劃在班機轉進停機坪時，於第二航廈D5停機坪出動消防車為選手航班灑水執行水門禮，同時開設專案櫃檯，派員引導查驗通關，安排獨立行李轉盤，並配合總統府於行李轉盤與接機大廳播放致意圖卡，祝賀台灣英雄凱旋歸國。

在機場國門第一線服務旅客的昇恆昌免稅商店，今晚也號召逾50名員工高唱台灣應援名曲「台灣尚勇」，以熱情與活力迎接選手們載譽歸國。

世界棒球12強

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