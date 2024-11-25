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12強賽／英雄大遊行26日登場 賴總統指示廣邀朝野全民參與

中央社／ 台北25日電
台灣隊擊敗日本隊奪下世界12強棒球賽冠軍，25日晚間球員搭機返台，桃園國際機場湧入大批球迷，還有球迷在現場揮舞大國旗，準備迎接台灣英雄到來。中央社
台灣隊擊敗日本隊奪下世界12強棒球賽冠軍，25日晚間球員搭機返台，桃園國際機場湧入大批球迷，還有球迷在現場揮舞大國旗，準備迎接台灣英雄到來。中央社

世界12強棒球賽中華隊奪冠，中華英雄大遊行明天舉行。職棒聯盟高層今天表示，文總來電轉達總統賴清德指示「期盼國家大事能邀各政黨不分彼此全民參與，共同迎接台灣英雄」，文總協調由聯盟逐一電話聯繫，明天4黨有機會各率代表齊聚迎接中華英雄。

「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行明天下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向中華英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計於下午3時50分抵達總統府，由總統賴清德與副總統蕭美琴迎接代表團，感謝他們讓世界看見台灣。

據了解，府方也力邀台北市長蔣萬安前往台北賓館迎接中華英雄，不過據北市府回覆，蔣萬安因赴市議會備詢，不克出席。

職棒聯盟高層表示，傍晚接獲文總來電轉達賴總統指示「期盼國家大事能邀各政黨不分彼此全民參與，共同迎接台灣英雄」。

據指出，文總與中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏，邀請民主進步黨秘書長林右昌、中國國民黨秘書長黃健庭、台灣民眾黨秘書長周榆修共同率隊迎接中華英雄。3位秘書長都同意帶立委共襄盛舉，時代力量黨主席王婉諭晚間10時也點頭加入，因此明天4黨有機會各率代表於下午3時齊聚台北賓館前，由總統府秘書長潘孟安帶頭迎接中華英雄，歡慶台灣歷史一刻。

世界棒球12強

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