12強賽／中華隊返台 蕭美琴接機並感謝他們帶給台灣榮耀
中華隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，班機於晚間8時47分抵達桃園機場，副總統蕭美琴特別前往接機，她強調要向中華英雄表達全體國人同胞的感謝、歡迎及恭喜，明天賴總統也會親自在總統府接待台灣英雄們，也希望國人同胞繼續為他們加油鼓勵，特別謝謝他們帶給台灣的榮耀。
陳傑憲也強調，此次把最好的成績、最大的努力展現出來，感謝隊友、教練團、後勤，大家一路慢慢走，走到最棒的盡頭、最好的結果，讓國人都感到驕傲，相信會有更多的台灣人支持國球。
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