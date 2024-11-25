12強賽／中華隊返台 蕭美琴接機並感謝他們帶給台灣榮耀

攝影中心／ 記者葉信菉季相儒／桃園即時報導
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚返抵桃園機場，隊長陳傑憲（右一）接受球迷歡呼。記者葉信菉／攝影
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚返抵桃園機場，隊長陳傑憲（右一）接受球迷歡呼。記者葉信菉／攝影

中華隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，班機於晚間8時47分抵達桃園機場，副總統蕭美琴特別前往接機，她強調要向中華英雄表達全體國人同胞的感謝、歡迎及恭喜，明天賴總統也會親自在總統府接待台灣英雄們，也希望國人同胞繼續為他們加油鼓勵，特別謝謝他們帶給台灣的榮耀。

陳傑憲也強調，此次把最好的成績、最大的努力展現出來，感謝隊友、教練團、後勤，大家一路慢慢走，走到最棒的盡頭、最好的結果，讓國人都感到驕傲，相信會有更多的台灣人支持國球。

陳傑憲（右）談到印象深刻的時刻，他強調關鍵時刻教練對他比三，要讓他打第三棒，感謝教練願意相信他。記者葉信菉／攝影
陳傑憲（右）談到印象深刻的時刻，他強調關鍵時刻教練對他比三，要讓他打第三棒，感謝教練願意相信他。記者葉信菉／攝影
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚返抵桃園機場，潘傑楷（右）接受球迷歡呼。記者葉信菉／攝影
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚返抵桃園機場，潘傑楷（右）接受球迷歡呼。記者葉信菉／攝影
12強中華隊今晚返台，中華隊林家正（左三）返台與機場免稅店員工合影。記者季相儒／攝影
12強中華隊今晚返台，中華隊林家正（左三）返台與機場免稅店員工合影。記者季相儒／攝影
12強中華隊今晚返台，中華隊隊長陳傑憲（右）棒球迷簽名。記者季相儒／攝影
12強中華隊今晚返台，中華隊隊長陳傑憲（右）棒球迷簽名。記者季相儒／攝影
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚間8時57分抵達桃園機場，機場接機大廳已擠滿支持群眾。記者葉信菉／攝影
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚間8時57分抵達桃園機場，機場接機大廳已擠滿支持群眾。記者葉信菉／攝影
12強中華隊今晚返台，副總統蕭美琴（前排右五）前往登機門接機。記者季相儒／攝影
12強中華隊今晚返台，副總統蕭美琴（前排右五）前往登機門接機。記者季相儒／攝影

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／對日本開轟比出手勢 陳傑憲：我們是台灣的驕傲

昨喊「謝謝天上爸媽」…柯志恩曝陳傑憲母親生前低調行善：她會以兒子為榮

12強賽／微笑溫暖弱勢偏鄉！陳媽媽生前以陳傑憲微笑成立慈善會

12強賽／台灣隊長陳傑憲老家在北港 親戚欣喜告慰祖先「阿憲爭光了」

相關新聞

12強賽／中華隊返台 曾豪駒：榮耀屬於台灣

奪下世界冠軍的中華棒球隊昨晚返抵國門，大批球迷守在機場高喊「台灣尚勇」，球員們開心地頻揮手回禮；中華隊總教練曾豪駒表示，...

12強賽／今英雄大遊行 總統接見選手

在十二強棒球賽奪冠的中華隊選手昨天凱旋歸國，賴總統下令戰機伴飛，今接見選手、舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行，行政...

12強賽／奪冠後 中華隊還有艱困路

歷經三屆世界十二強棒球賽，中華隊今年在不被看好的情況下扳倒世界排名第一的日本隊奪冠，振奮國人。不過，如同總教練曾豪駒說「...

12強賽／旅日派選手獲日媒關注 張奕「從戰力外到世界冠軍」

中華隊首次在世界十二強棒球賽奪冠，不但轟動全台，也震驚日、韓棒壇，其中投手群防禦率二點五一是一大關鍵，擁有旅日經驗的張奕...

12強賽／母為林昱珉表現打100分

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，選手一戰成名；林昱珉先發四局壓制日本打線讓球迷感動且開心，從小看他長大的親友昨天一早湧到台...

12強賽／對日本開轟比出手勢 陳傑憲：我們是台灣的驕傲

中華隊奪下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，今天返抵國門在桃園機場被大批球迷包圍，隊長陳傑憲人氣最旺，不斷有人高喊他的名字，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。