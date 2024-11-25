12強賽／中華隊返台 蕭美琴接機並感謝他們帶給台灣榮耀

中華隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，班機於晚間8時47分抵達桃園機場，副總統蕭美琴特別前往接機，她強調要向中華英雄表達全體國人同胞的感謝、歡迎及恭喜，明天賴總統也會親自在總統府接待台灣英雄們，也希望國人同胞繼續為他們加油鼓勵，特別謝謝他們帶給台灣的榮耀。

陳傑憲也強調，此次把最好的成績、最大的努力展現出來，感謝隊友、教練團、後勤，大家一路慢慢走，走到最棒的盡頭、最好的結果，讓國人都感到驕傲，相信會有更多的台灣人支持國球。 陳傑憲（右）談到印象深刻的時刻，他強調關鍵時刻教練對他比三，要讓他打第三棒，感謝教練願意相信他。記者葉信菉／攝影 中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚返抵桃園機場，潘傑楷（右）接受球迷歡呼。記者葉信菉／攝影 12強中華隊今晚返台，中華隊林家正（左三）返台與機場免稅店員工合影。記者季相儒／攝影 12強中華隊今晚返台，中華隊隊長陳傑憲（右）棒球迷簽名。記者季相儒／攝影 中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚間8時57分抵達桃園機場，機場接機大廳已擠滿支持群眾。記者葉信菉／攝影 12強中華隊今晚返台，副總統蕭美琴（前排右五）前往登機門接機。記者季相儒／攝影

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