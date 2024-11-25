聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／張奕返抵國門展現高人氣 最想做的事是好好睡覺

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚返抵桃園機場，張奕接受粉絲歡呼。記者葉信菉／攝影
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚返抵桃園機場，張奕接受粉絲歡呼。記者葉信菉／攝影

中華棒球隊今晚返台，這次在世界12強賽奪下3勝的投手張奕，一到桃園機場就展現高人氣，大批球迷不斷高聲吶喊他的名字，他很開心說：「感謝大家的加油聲，第一次看到這麼多球迷，回家後最想做的事就是好好睡覺。」

張奕在本屆賽事專職中繼任務，包辦中華隊6勝紀錄一半勝場，出賽5場合計投8局未失分，包括昨天對日本隊冠軍賽連續3局讓對方掛零。

他表示，教練給的任務，就是全力完成，昨天對日本之戰感覺很好，投完兩局想要再投1局，不想做後悔的選擇，拿到冠軍是很光榮的事。

陳柏清透露，這次從12強賽學到經驗、調適自己、遇到困難的解決之道，今天看到這麼多球迷到機場，覺得開心又幸福。

江國豪表示，看到這麼多球迷覺得很感動，能夠順利拿到冠軍，這份榮耀要謝謝大家。

黃子鵬也充分感受機場熱鬧氣氛，笑說：「有想過很多人會到機場，沒想這麼多，你們也是我們心目中的英雄。」

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽奪下冠軍 新北邀林昱珉、曾頌恩等辦英雄見面會

12強賽／佔中華隊三分之一！阿美族專出棒球菁英？1優勢曝光

12強賽／從西武隊戰力外到世界一 日媒盛讚張奕克服艱難的一年

12強賽／張奕「超數」投球限制 「不後悔，因為世界冠軍了」

相關新聞

12強賽／中華隊返台 曾豪駒：榮耀屬於台灣

奪下世界冠軍的中華棒球隊昨晚返抵國門，大批球迷守在機場高喊「台灣尚勇」，球員們開心地頻揮手回禮；中華隊總教練曾豪駒表示，...

12強賽／今英雄大遊行 總統接見選手

在十二強棒球賽奪冠的中華隊選手昨天凱旋歸國，賴總統下令戰機伴飛，今接見選手、舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行，行政...

12強賽／奪冠後 中華隊還有艱困路

歷經三屆世界十二強棒球賽，中華隊今年在不被看好的情況下扳倒世界排名第一的日本隊奪冠，振奮國人。不過，如同總教練曾豪駒說「...

12強賽／旅日派選手獲日媒關注 張奕「從戰力外到世界冠軍」

中華隊首次在世界十二強棒球賽奪冠，不但轟動全台，也震驚日、韓棒壇，其中投手群防禦率二點五一是一大關鍵，擁有旅日經驗的張奕...

12強賽／母為林昱珉表現打100分

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，選手一戰成名；林昱珉先發四局壓制日本打線讓球迷感動且開心，從小看他長大的親友昨天一早湧到台...

12強賽／對日本開轟比出手勢 陳傑憲：我們是台灣的驕傲

中華隊奪下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，今天返抵國門在桃園機場被大批球迷包圍，隊長陳傑憲人氣最旺，不斷有人高喊他的名字，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。