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12強賽／陳柏清國家隊比賽學經驗 澄清沒落淚是太在意想表現

中央社／ 台北25日電
台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，代表團25日晚間返國，台灣隊黃子鵬（前左起）、張奕、陳柏清、江國豪受訪。中央社
台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，代表團25日晚間返國，台灣隊黃子鵬（前左起）、張奕、陳柏清、江國豪受訪。中央社

世界12強棒球賽台灣隊帶著世界冠軍返台，投手陳柏清總計3場先發出賽，複賽對日本臨危受命先發表現不如預期，被鏡頭拍到沮喪畫面，他解釋沒落淚，是因為在意，想表現給大家看。

12強賽台灣隊在冠軍戰擊敗強敵日本、奪下世界冠軍，今晚返抵台灣，從下飛機開始一路被包圍，聽到歡呼聲和應援曲聲四起。投手陳柏清此次是中職台鋼雄鷹隊唯一代表，在預賽對日本先發，複賽對美國先發後，隔天因為投手規劃，再度扛起對日本先發。

陳柏清複賽對日本先發投0.1局失掉4分退場，退場後被鏡頭拍到似乎有落淚，隊友林家正等人也都在一旁拍肩安慰他；陳柏清賽後總計3場出賽，投5.2局失掉7分（6分責失分），吞下2敗。

陳柏清今天在機場受訪被問起落淚一事，他表示，「沒有落淚啦，但畢竟會在意，想要做好給大家看」，也提到結果怎麼樣沒辦法預測，只能做好該做的事情。

陳柏清首度披上一級賽事國家隊戰袍，就跟著團隊一同拚下冠軍，他表示，過程中學到很多經驗，也學會在每場比賽中調適，遇到困難該怎麼解決。

陳柏清向到機場熱情接機的球迷說感謝，看到這麼多球迷、啦啦隊到場替他加油，覺得很幸福也很開心，「謝謝你們、我愛你們。」

世界棒球12強

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