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12強賽／桃園機場出現爆滿球迷 曾豪駒笑說就像東京巨蛋應援
中華隊帶著世界12強棒球賽冠軍盃返抵國門，在桃園機場被大批球迷包圍，場面相當熱鬧，總教練曾豪駒表示，看到這麼多熱情球迷，感覺就像在東京巨蛋應援一樣，謝謝大家一起見證歷史，「台灣榮耀屬於台灣人，我們一起分享，未來會更好。」
從賽前不被看好到奪下冠軍，曾豪駒頗有感觸，他表示，球隊集結每一個人的力量，才有今天的成就，這一切都靠教練團和球員的努力。
桃園機場從傍晚起，已有大批球迷在第二航廈入境大廳等待英雄返台，曾豪駒形容氣氛就像東京巨蛋，中華隊隊長陳傑憲也說：「有你們真好！第一次看到這麼多人，我們都是台灣人。」
陳傑憲表示，以選手的立場就是好好練球、專注比賽，展現最好的成績，機會就在眼前要好好把握，毫無保留往前衝，也感謝團隊努力。
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