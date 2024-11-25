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12強賽／桃園機場出現爆滿球迷 曾豪駒笑說就像東京巨蛋應援

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍，代表團25日晚間搭機返台，副總統蕭美琴（左2）特別前往接機，總教練曾豪駒（右2）受訪表示，成就一個團隊需要每個人的力量，集結每個人力量，才有今天的成就。中央社記者吳家昇攝 113年11月25日 中央通訊社
台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍，代表團25日晚間搭機返台，副總統蕭美琴（左2）特別前往接機，總教練曾豪駒（右2）受訪表示，成就一個團隊需要每個人的力量，集結每個人力量，才有今天的成就。中央社記者吳家昇攝 113年11月25日 中央通訊社

中華隊帶著世界12強棒球賽冠軍盃返抵國門，在桃園機場被大批球迷包圍，場面相當熱鬧，總教練曾豪駒表示，看到這麼多熱情球迷，感覺就像在東京巨蛋應援一樣，謝謝大家一起見證歷史，「台灣榮耀屬於台灣人，我們一起分享，未來會更好。」

從賽前不被看好到奪下冠軍，曾豪駒頗有感觸，他表示，球隊集結每一個人的力量，才有今天的成就，這一切都靠教練團和球員的努力。

桃園機場從傍晚起，已有大批球迷在第二航廈入境大廳等待英雄返台，曾豪駒形容氣氛就像東京巨蛋，中華隊隊長陳傑憲也說：「有你們真好！第一次看到這麼多人，我們都是台灣人。」

陳傑憲表示，以選手的立場就是好好練球、專注比賽，展現最好的成績，機會就在眼前要好好把握，毫無保留往前衝，也感謝團隊努力。

世界棒球12強

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