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12強賽／對日本開轟比出手勢 陳傑憲：我們是台灣的驕傲
中華隊奪下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，今天返抵國門在桃園機場被大批球迷包圍，隊長陳傑憲人氣最旺，不斷有人高喊他的名字，他也說出冠軍賽對日本隊開轟後，在胸前比出慶祝手勢的原因。
陳傑憲昨天5局上面對戶鄉翔征轟出3分砲，拉大到4分領先，成為中華隊4：0完封勝日本的主因，他說：「我們代表台灣，是台灣的驕傲，關鍵時刻轟出全壘打很振奮，這個手勢告訴大家，我們是從台灣來的選手。」
陳傑憲是本屆賽事大會MVP，也以打擊率6成25奪下打擊王，獲選最佳外野手、最佳防守球員，今天一到機場看到大批媒體、球迷，不斷提醒大家要小心，笑說：「第一次遇到這麼大的場面會緊張，我有人群恐懼症，會覺得尷尬。」
陳傑憲表示，這次比賽感謝隊友、教練和球迷，拿到冠軍是最棒盡頭、最好結果，從現在開始會有更多人繼續支持國球。
對這次12強賽印象最深的時刻，陳傑憲認為是正式比賽開打前一天，他說總教練曾豪駒對他比了「3」，原來是要他打第3棒，感謝曾總的信任，「首戰（對南韓）揮出兩分砲就知，我回來了，沒有他就沒有現在的我。」
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