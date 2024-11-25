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12強賽／屏東子弟「救援王」吳俊偉 母親：很驕傲

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
吳俊偉來自屏東縣瑪家鄉涼山村排灣族，從小就在屏東長大念書練棒球，翻轉人生，吳俊偉母親在屏東縣瑪家鄉公所工作，今接受媒體訪問時，很高興也很驕傲。記者劉星君／翻攝
吳俊偉來自屏東縣瑪家鄉涼山村排灣族，從小就在屏東長大念書練棒球，翻轉人生，吳俊偉母親在屏東縣瑪家鄉公所工作，今接受媒體訪問時，很高興也很驕傲。記者劉星君／翻攝

世界12強棒球冠軍賽中華隊以4比0完封日本，隊員吳俊偉來自屏東縣瑪家鄉涼山村排灣族，從小就在屏東長大念書練棒球，翻轉人生，吳俊偉母親在屏東縣瑪家鄉公所工作，今接受媒體訪問時，很高興也很驕傲。

綽號「小黑」的吳俊偉出身瑪家排灣族，小學就讀富田國小，國中就讀麟洛國中，高中留縣就讀屏東高中，效力中職中信兄弟隊，守備位置為投手。吳俊偉首次參與一級國際賽，在賽事中扛起守護神重責，總共累積5場出賽，主投5局送出6次三振，防禦率3.60，拿下3次救援成功，是台灣隊名符其實的救援王。

吳俊偉的媽媽今接受媒體訪問時，感動的說，「兒子在投球時我都不敢看，在投的時候，我都會出去逛，投完我才回來」，棒球這條路是兒子自己選的，以前很皮，還好繼續打球比較放心，也是因為家境不好，很高興也很驕傲。

吳俊偉的堂姐說，「一路走來看到他的成長，翻轉人生，為他高興，為中華隊高興」，平常練球很辛苦，大家還在睡覺時，他都不知道已經跑了好幾圈，因為家境關係，很早就去打棒球住宿，很早起磨練跑步。

中華隊昨拿下冠軍，涼山部落族人也開心放煙火、鞭炮，吳俊偉的姑媽說，高興掉眼淚，「中華隊太棒了」。吳俊偉在部落的老家，也有立委、部落理事長上門貼紅榜祝賀。

屏東縣府指出，吳俊偉為屏東籍，年僅25歲便扛起國家隊最後一道關卡的終結者角色，著實不易，縣府將加碼頒發70萬元獎金，感謝並鼓勵台灣英雄持續發光發熱。

世界棒球12強

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