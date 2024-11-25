12強賽／F-16V升空伴飛 賴清德機上「現身」迎中華英雄

在世界12強奪冠的中華隊，25日從東京返台，搭乘CI0105班機回到桃園機場。賴清德總統特別錄製影片，在機上放映，向所有球員、教練團、後勤團隊與情蒐小組表達感謝，「載譽歸國，你們是台灣的驕傲。」

中華隊晚間返抵國門，賴總統指示比照過去奧運模式，派出4架F-16V戰機伴飛，並在領空施放熱焰彈，歡迎台灣英雄榮耀歸來，賴總統也在返台班機上，透過影片向代表團成員感謝為國征戰。

賴清德在影片中表示，「各位台灣英雄大家好，我是資深球迷賴清德。恭喜各位，締造台灣在世界12強棒球錦標賽的最佳成績，載譽歸國，你們是台灣的驕傲。」

賴清德表示，「各位用100%的力量，盡最大的努力，充分情蒐、果決調度、犀利投球、火燙打擊、全力跑壘、精彩守備，讓國人為之瘋狂，讓各國讚嘆台灣。」

賴清德表示，「所有球員、教練團、後勤團隊與情蒐小組，謝謝你們全力以赴，奮戰到底，用棒球激勵國人、用棒球團結國家，相信我們很快就會再見面，謝謝你們。台灣尚勇！Team Taiwan！」

世界十二強棒球賽奪冠的中華隊棒球隊晚間返台，F-16V戰機升空迎台灣英雄，並施放熱焰彈慶賀。圖/華航提供 世界十二強棒球賽奪冠的中華隊棒球隊晚間返台，F-16V戰機升空迎台灣英雄，並施放熱焰彈慶賀。圖/華航提供 世界十二強棒球賽奪冠的中華隊棒球隊晚間返台，F-16V戰機升空迎台灣英雄，並施放熱焰彈慶賀。圖/華航提供 空軍F-16Ｖ戰機升空，執行伴飛任務，迎接台灣英雄返國。圖／軍聞社 空軍F-16Ｖ戰機升空，執行伴飛任務，迎接台灣英雄返國。圖／軍聞社 空軍F-16Ｖ戰機升空，執行伴飛任務，迎接台灣英雄返國。圖／軍聞社 空軍F-16Ｖ戰機升空，執行伴飛任務，迎接台灣英雄返國。圖／軍聞社 空軍F-16Ｖ戰機裝掛熱焰彈。圖／軍聞社

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