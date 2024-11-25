聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／F-16V升空伴飛 賴清德機上「現身」迎中華英雄
在世界12強奪冠的中華隊，25日從東京返台，搭乘CI0105班機回到桃園機場。賴清德總統特別錄製影片，在機上放映，向所有球員、教練團、後勤團隊與情蒐小組表達感謝，「載譽歸國，你們是台灣的驕傲。」
中華隊晚間返抵國門，賴總統指示比照過去奧運模式，派出4架F-16V戰機伴飛，並在領空施放熱焰彈，歡迎台灣英雄榮耀歸來，賴總統也在返台班機上，透過影片向代表團成員感謝為國征戰。
賴清德在影片中表示，「各位台灣英雄大家好，我是資深球迷賴清德。恭喜各位，締造台灣在世界12強棒球錦標賽的最佳成績，載譽歸國，你們是台灣的驕傲。」
賴清德表示，「各位用100%的力量，盡最大的努力，充分情蒐、果決調度、犀利投球、火燙打擊、全力跑壘、精彩守備，讓國人為之瘋狂，讓各國讚嘆台灣。」
賴清德表示，「所有球員、教練團、後勤團隊與情蒐小組，謝謝你們全力以赴，奮戰到底，用棒球激勵國人、用棒球團結國家，相信我們很快就會再見面，謝謝你們。台灣尚勇！Team Taiwan！」
球迷必看
▪ 🎉 登頂世界冠軍！獨家送12強冠軍頭版L夾 永遠珍藏這一天
▪ 見證歷史！中華隊擊敗日本封王！ 12強賽最後戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言