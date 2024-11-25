12強賽／中華英雄返台 F-16V伴飛、施放熱焰彈迎接
空軍今天派遣F-16V戰機迎接世界12強棒球賽奪冠的中華隊英雄返台，軍聞社公布裝載熱焰彈整備過程，及飛官事前接受飛行提示、著裝、前往機堡，並對戰機進行360度檢查畫面，隨即點燃後燃器，朝向目標空域飛去。
中華隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，隊員今晚搭機返台，總統賴清德特別安排4架F-16V伴飛並施放熱焰彈，班機於晚間8時47分抵達桃園機場，副總統蕭美琴特別前往接機，桃園國際機場公司也規畫水門禮，迎接台灣英雄返航。
總統府晚間亦公布由軍事新聞通訊社所拍攝F-16V事前整備的畫面。影片一開始，由空軍嘉義基地幹部對F-16V飛官進行飛行前提示，隨後飛官則開始著裝、前往機堡，並持手電筒對戰機進行360度目視檢查，確保飛行安全，此時便滑出跑道準備起飛，F-16V的後燃器烈焰照亮機場跑道，準備前往戰術區域迎接中華隊英雄。
另外，軍聞社也披露地勤人員裝載熱焰彈的過程與畫面，並持專業工具將紅色外觀的熱焰裝置鎖在機身。
事實上，熱焰彈用處並不僅止於迎接為國爭光的選手，其誘標的作用，在空中戰鬥的實務下，更具有保命的作用。
熱焰彈是一種主動式誘標，是軍用飛機主要的自衛裝置之一。機載紅外線誘標系統的熱焰彈，填充鎂及其他能夠劇烈燃燒的金屬成分為燃燒劑，施放後會產生高於戰機發動機噴口熱度，及高強度的紅外線跡訊，這些高溫目標會干擾追熱導引的飛彈尋標器，迷惑其判斷，以利戰機脫離飛彈攻擊的威脅。
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