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12強賽／英雄返台逾千球迷接機 航警局：規模20年少見

中央社／ 桃園機場25日電
台灣在世界12強棒球賽奪冠，大批球迷25日晚間齊聚桃園國際機場入境大廳，手舉應援旗幟，準備迎接球員凱旋歸國。中央社
台灣在世界12強棒球賽奪冠，大批球迷25日晚間齊聚桃園國際機場入境大廳，手舉應援旗幟，準備迎接球員凱旋歸國。中央社

中華隊勇奪世界12強棒球賽歷史性的冠軍，隊員今晚搭機返台，許多球迷下午就湧至桃機並表示「就是要幫台灣英雄接機」；資深航警也說，這樣的接機規模是20多年來少見紀錄。

航空警察局表示，入境大廳的群眾從下午開始就陸續群聚，到了晚間8時，初步估計現場的人潮已經超過1000人。資深的航警局人員表示，在桃園機場工作20多年，這樣的人潮幾乎不曾見過，就連疫情前都沒有這樣的盛況，當初中華隊在奧運拿下好成績回台灣，也不曾出現過這般人潮，更敬佩的說，「中華隊真的把台灣人凝聚在一起」。

現場球迷的情緒相當高漲，有時高舉的海報歡呼，有時候又一起唱起應援歌曲，雖然彼此之間並不熟悉，但在這一刻，透過中華隊讓大家彼此串連在一起。

球迷瑋瑋說，他們一群7、8個朋友在昨晚中華隊奪冠之後，就在群組裡串聯討論今天要來接機，從事保險業的大家特別請了半天的假，在下午2時許就抵達桃機，雖然大家原本都是樂天桃猿球迷，但這次是「Team Taiwan」，所以今天的接機活動，每個人都支持，也帶來「Team Taiwan」的旗幟等，公司老闆知道後也非常支持。

球迷小書說，中華隊打出這樣的成績真的「無可挑惕」，這是30多年來最好的成績，此生看到中華隊拿下成棒的世界冠軍，真的是沒有可挑剔的地方，希望可以越來越好，或許不可能每一屆都拿到金牌，但是至少要讓人家知道，台灣的棒球是很強的隊，未來希望可以一直維持在4強；對於可以勝過日本真的很驚訝，中華隊打出這樣的成績讓人驚豔。

球迷林書平說，他是為了台灣隊長陳傑憲接機，因為陳傑憲不管遇到什麼情況都能夠保持笑容，真的很激勵自己，在別的事情上也可以效法台灣隊長帶領團隊的人生態度，很高興中華隊有這樣的好隊長，希望往後也能繼續帶領台灣棒球繼續發光發熱。身為健身教練的他今天特別請假接機，他更認為今天應該要定為「國定棒球假日」，明天的遊行也絕不缺席。

世界棒球12強

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