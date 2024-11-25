12強賽／中華隊回來了！返國F-16V伴飛 機場公司以水門禮迎接

中華隊在世界棒球12強賽最終決賽擊敗日本奪冠，大聯盟官網也特別報導，「這恐是史上國際賽最大冷門。」 大聯盟雖是經典賽WBC主辦單位，但也關注12強賽賽事，特別在官網對比賽進行報導，在中華隊擊敗日

2024-11-25 19:06