12強賽／中華隊回來了！返國F-16V伴飛 機場公司以水門禮迎接

中華隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，隊員今晚搭機返台，總統賴清德特別安排4架F-16V伴飛並施放熱焰彈，班機於晚間8時47分抵達桃園機場，副總統蕭美琴特別前往接機，桃園國際機場公司也規劃水門禮，迎接台灣英雄返航。
中華隊奪下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，今天返抵國門在桃園機場被大批球迷包圍，隊長陳傑憲人氣最旺，不斷有人高喊他的名字，...
中華隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，隊員今晚搭機返台，總統賴清德特別安排4架F-16V伴飛並施放熱焰彈，班機於晚間8時...
中華隊此次世界12強賽奪冠，捕手林家正功不可沒，於12強賽開打前10月28日，當時效命響尾蛇小聯盟的林昱珉獲選還在美國秋季聯盟出賽，接受本報亞利桑納特約記者專訪，特別提及對林家正的信任，以下為專訪內容
中華隊在世界棒球12強賽最終決賽擊敗日本奪冠，大聯盟官網也特別報導，「這恐是史上國際賽最大冷門。」
大聯盟雖是經典賽WBC主辦單位，但也關注12強賽賽事，特別在官網對比賽進行報導，在中華隊擊敗日
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，預計今晚間8時57分抵達桃園機場，機場機上廣播歡迎貴賓時表示...
現年21歲的旅美左投林昱珉幫助中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰，以4：0完封日本隊，奪下隊史首座一級國際賽冠軍。他賽後接受外媒訪問用流利英文，說明這座冠軍對台灣的意義。
林昱珉是響尾蛇隊農場排名第
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