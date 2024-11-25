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12強賽／MLB專欄作家看中華隊完封日本奪冠：或為國際棒球賽史上最大冷門

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
中華隊24日在世界12強棒球賽完封日本隊勇奪冠軍，賽後球員舉起獎盃慶祝。法新社
中華隊24日在世界12強棒球賽完封日本隊勇奪冠軍，賽後球員舉起獎盃慶祝。法新社

中華隊24日在世界12強棒球賽完封日本隊勇奪冠軍，締造職業等級國際賽的隊史首冠。美國職棒大聯盟（MLB）專欄作家克雷爾（Michael Clair）25日在大聯盟官網發布的文章指出，這或許是國際棒球賽事史上最大冷門。

克雷爾寫道，賽前很少人認為中華隊有機會奪冠。中華隊只在2013年世界棒球經典賽首輪晉級過，甚至在去年經典賽打完後遭降級。中華隊先前從未在12強賽奪牌，前次奪牌是在2001年12強賽前身的世界盃棒球賽。中華成棒隊在國際賽最佳成績是1992年巴塞隆納奧運銀牌，時間久遠到這次中華隊球員許多都還沒出生。

反觀日本隊，他們在國際主要賽事締造27場連勝紀錄。許多人賽前認為這場比賽結果毫無懸念，金牌已是日本隊囊中物。

然而，中華隊擊敗日本這種看似可能性極小的情況24日發生了。中華隊4比0完封日本隊，將這支在超級循環賽每場平均得9分的隊伍，壓制到僅敲出四支安打。克雷爾寫道，這或許是棒球國際賽事史上最大冷門。

台灣明年將主辦世界棒球經典賽（WBC）資格賽，和南非、尼加拉瓜及西班牙爭取成為兩支晉級隊伍之一。克雷爾寫道，不論屆時結果如何，中華隊已創造歷史，寫下一段勝利故事。

世界棒球12強

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