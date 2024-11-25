快訊

從月光公主到理財達人 財經主播看房偏好「這款」給2建議

川普「絕對控制」的美國未來 還會是重商主義嗎？

12強賽／從小帥到大！陳傑憲奪冠淚灑球場 啟蒙教練：從小就是負責任選手

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中華隊在世界棒球12強奪冠，看到昔日學生陳傑憲敲出關鍵三分砲，啟蒙教練尤伸評為他開心不已。記者郭韋綺／攝影
中華隊在世界棒球12強奪冠，看到昔日學生陳傑憲敲出關鍵三分砲，啟蒙教練尤伸評為他開心不已。記者郭韋綺／攝影

中華隊世界棒球12強比賽，以4:0完封日本奪冠，在第5局敲出三分砲的台灣隊長陳傑憲被母校學弟視為偶像，台日冠軍之戰那一晚，也守候在銀幕前為偶像加油打氣，看到陳傑憲轟出致勝關鍵打擊，開心地說，學長不只偶像而已，還是永遠的英雄。

陳傑憲出身中正國小少棒隊，六年級少棒隊小將簡睿辰身為學弟，看到陳傑憲轟出三分砲的好表現，開心不已，他今受訪說前陣子去台南統一獅主場看學長打球，學長曾告訴他們說打球要認真、努力，教練教導時要虛心接受，還曾回到學校指導打球，調整他們打擊、守備，接球接不好，也都會耐心指導。

看到中華隊得冠軍，簡睿辰說「我超級開心的，看到得冠軍我就跳起來了，以學長為傲，我想變得跟他一樣，穿上中華隊的衣服」。

啟蒙教練尤伸評說，陳傑憲從小學到國中都是以守備內野為主，外野也可以勝任，這次中華隊守備表現也很好。

尤伸評說「看到陳傑憲的表現真的很高興，還有張政禹也表現得很好，這次的比賽我為他們兩個感到很光榮，這次陳傑憲表現出來的氣勢，讓我覺得他很有自信，雖然替他緊張，國人也都很關注，怕他壓力會很大，因為他從小就是負責任的選手」。

奪得世界冠軍那一刻，陳傑憲激動落下了男兒淚，是否從小就情緒豐沛容易落淚？尤教練說，傑憲是很沉穩的人，從不輕易展現內心情緒，我覺得他哭是釋放他的壓力，他是很有榮譽感的人，感覺他自己做到了，所以才把情緒都宣洩出來。

另外，張政禹家中3兄弟都在中正國小練棒球，張政禹弟弟張士綸也是中華職棒選手，尤伸評說，今天早上學校校長、主任都看到中華隊表現，大家都感到非常光榮，兩人不但台灣之光也是中正之光。

提及陳傑憲從小帥到大，功課好又負責任，同學、老師喜愛他、隊友也都聽他的，尤教練說，陳傑憲是很善良的小孩，雙親都不在了，奪冠那一刻淚謝天上的雙親，看得出他非常思念家人。

陳傑憲從小就五官深邃是小帥哥無誤。記者郭韋綺／翻攝
陳傑憲從小就五官深邃是小帥哥無誤。記者郭韋綺／翻攝
陳傑憲在高雄市中正國小打棒球，稚氣臉龐已顯露出帥氣模樣。記者郭韋綺／翻攝
陳傑憲在高雄市中正國小打棒球，稚氣臉龐已顯露出帥氣模樣。記者郭韋綺／翻攝

世界棒球12強 中華隊 陳傑憲

延伸閱讀

12強賽／陳傑憲曾是台電人！台電棒球隊發650份炸雞 前隊友：每天都要打300顆球

12強賽／陳傑憲遷籍台南市 少了高雄市70萬元國光獎金入袋

12強賽／台灣隊長陳傑憲老家在北港 親戚欣喜告慰祖先「阿憲爭光了」

不只臉帥！「台灣隊長」陳傑憲...摩羯五大特質成功不是偶然

相關新聞

12強賽／本報賽前獨家專訪林昱珉 透露林家正帶給他「安定感」

中華隊此次世界12強賽奪冠，捕手林家正功不可歿，於12強賽開打前10月28日，當時效命響尾蛇小聯盟的林昱珉獲選還在美國秋季聯盟出賽，接受本報亞利桑納特約記者專訪，特別提及對林家正的信任，以下為專訪內容

12強賽／大聯盟官網報導 中華奪冠可能是國際棒球史上最大冷門

中華隊在世界棒球12強賽最終決賽擊敗日本奪冠，大聯盟官網也特別報導，「這恐是史上國際賽最大冷門。」 大聯盟雖是經典賽WBC主辦單位，但也關注12強賽賽事，特別在官網對比賽進行報導，在中華隊擊敗日

12強賽／中華隊英雄返台！機長廣播「恭賀勇奪冠軍」旅客歡呼掌聲不斷

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，預計今晚間8時57分抵達桃園機場，機場機上廣播歡迎貴賓時表示...

12強賽／用流利英文回外媒提問 林昱珉：小國也能成世界冠軍

現年21歲的旅美左投林昱珉幫助中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰，以4：0完封日本隊，奪下隊史首座一級國際賽冠軍。他賽後接受外媒訪問用流利英文，說明這座冠軍對台灣的意義。 林昱珉是響尾蛇隊農場排名第

12強賽／點名3打者難纏！松坂大輔：中華隊未來仍是強大對手

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍，球員的精采表現也獲得了國內外評論員的認可。現年44歲，日本職棒西武獅球員，有著「平成怪物」稱號的松坂大輔特別點名3名中華隊球員打得好，並感嘆：「中華隊未來還是日本隊強大的競爭對手」。

12強賽／韓媒震驚日本隊遭中華隊完封 用「東京巨蛋慘案」形容

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，南韓媒體對日本隊在冠軍賽以0：4落敗感到震驚；網路媒體OSEN指出，世界排名第1的日本隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。