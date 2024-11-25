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12強賽／冠軍投手江國豪來自彰化 小時候投球模樣曝！教練：從小勤奮認真

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
江國豪在員林市東山國小少棒隊時期投球的英姿。圖／東山國小提供
江國豪在員林市東山國小少棒隊時期投球的英姿。圖／東山國小提供

世界12強棒球冠軍賽中華隊大勝日本隊奪冠，讓全台為之瘋狂，而表現亮眼的投手江國豪來自彰化縣員林市東山國小少棒隊，江國豪國小時的教練許弘欣說，國豪從小就勤奮認真、是充滿熱忱的學生。

江國豪在東山國小就讀時的棒球隊教練是現在的輔導主任許弘欣和已調校的林培堅，許弘欣說，國豪從小就很聽話，也願意為自己的目標努力，「他擁有穩定的心態和優異的協調能力，這些特質在棒球比賽中非常重要」，他在小學時已嶄露頭角，並在多場比賽中展現實力，成為隊伍中的關鍵人物。

許弘欣說，江國豪在東山國小時不僅學業成績穩定，還展現出極佳的運動協調能力，在東山國小棒球隊中接受系統性的訓練，教練團也發現了他在投球上的天賦，協助他打下穩固基礎。

江國豪在這次的世界12強四強決賽中，中華隊面對宿敵日本，當比賽進行到關鍵局數時，教練果斷將江國豪派上投手丘，他以冷靜且精準的投球壓制住對手，成功守住兩局無失分，讓中華隊有驚無險地挺過難關，也讓全場觀眾目睹他堅強實力。

校長王建凱今天也特別鼓勵在校的棒球隊學生以學長江國豪為榜樣，江國豪的成功，成為東山國小的驕傲，也證明只要肯努力並堅持目標，一定能夠實現夢想，東山國小的棒球隊將更積極投入訓練，許多學弟妹也紛紛表示，希望未來能夠像江國豪一樣，站上國際舞台，為台灣爭光。

東山國小棒球隊長期受到在地企業支持，才能讓孩子們繼續築夢。其中台懋公司及艾思妮國際公司多年來持續為東山棒球隊提供資金支持，台懋實業負責人陳天佑說，「支持棒球隊是我們企業回饋社會的一部分，也希望這些孩子能夠透過運動找到人生的方向」，他期待未來有更多像江國豪一樣的棒球之星誕生。

艾思妮國際公司創辦人黃丁守說，地方企業與學校攜手合作，能為基層棒球運動注入更多活力，讓孩子們有機會在資源不足的環境中，依然看見夢想的曙光。

江國豪在員林市東山國小少棒隊時期投球的可愛英姿。圖／東山國小提供
江國豪在員林市東山國小少棒隊時期投球的可愛英姿。圖／東山國小提供
江國豪在員林市東山國小少棒隊時期的可愛模樣。圖／東山國小提供
江國豪在員林市東山國小少棒隊時期的可愛模樣。圖／東山國小提供

世界棒球12強 中華隊 棒球 江國豪

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