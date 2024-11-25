快訊

從月光公主到理財達人 財經主播看房偏好「這款」給2建議

川普「絕對控制」的美國未來 還會是重商主義嗎？

12強賽／插管病人醒來秒問「台灣有win嗎」 本人見證中華隊奪冠結局曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。特派記者許正宏／東京攝影

2024年世界棒球12強賽，一開始不被看好的中華隊，奮戰過程中，有很多忠心球迷支持，彰化秀傳醫院副隊長李佳穎在臉書分享，有一名插管的重症年輕人，18日甦醒第一時間就問「今天台灣有贏嗎？」昨晚中華隊進而勇奪冠軍，這名年輕人回應已出院，給了完美大結局。

李佳穎在他個人臉書「李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''」，本月十八日提到，前一晚外科加護病房送了一個重症的年輕人進來，因為嚴重病情無法自主呼吸，被插了氣管內管用呼吸器輔助呼吸，插管後是無法說話的，醫護人員或家屬與病人溝通，只能比手畫腳或是寫字的，凌晨病人終於從昏迷中甦醒過來，他與護理人員溝通的第一件事，就是在白板問「今天台灣有win嗎？」

這名年輕人問的是17日中華隊出戰洲隊比賽，他在重症插管時，仍不忘中華隊戰績，最後，中華隊是以11比3大勝澳洲隊。李佳穎在臉書評述說：「你應該有意志力努力活下來了吧」、「台灣隊也太勵志了⋯無論對任何人⋯」。

中華隊一路挺進，昨晚以黑馬之姿，一舉擊敗日本隊，贏得史上第一個國際棒球大賽的冠軍，除了球員的球技與不屈不撓的意志外，像這名插管仍不忘為中華隊加油的球迷，同樣令人動容。

中華隊李佳穎今天又在臉書狂賀「台灣隊獲得12強賽冠軍，完美大結局外」，更附上「番外篇」另一個大結局，即是這名年輕人對他臉書的回應，提到「謝謝各位關心，本人已出院，並感謝ICU的護理師，第一時間告知我比賽的結果，昏迷前，我只記得贏澳洲就會有機會晉級。」

他接著說：「還有，我本人沒有簽賭，純粹愛棒球，看了10幾年棒球，真心希望中華隊有贏球，謝謝各位，今天入夢一場，拿下冠軍」。他說：「在白板會寫win是因為手綁著，贏比劃太多啦」。

彰化秀傳醫院副隊長李佳穎在臉書分享，有一名插管的重症年輕人，18日甦醒第一時間就問「今天台灣有贏嗎？」昨晚中華隊進而勇奪冠軍，這名年輕人回應已出院，給了完美大結局。圖／取自李佳穎臉書
彰化秀傳醫院副隊長李佳穎在臉書分享，有一名插管的重症年輕人，18日甦醒第一時間就問「今天台灣有贏嗎？」昨晚中華隊進而勇奪冠軍，這名年輕人回應已出院，給了完美大結局。圖／取自李佳穎臉書

世界棒球12強 中華隊 年輕人

延伸閱讀

12強賽／中華隊英雄今返台 機長為球員喝采機上掌聲不斷

長榮航贊助12強賽力挺中華隊 明年再加碼支援世界棒球經典賽

王齊麟看中華隊奪冠如自己摘金 解密比賽必備幸運珠寶

12強賽／中華隊12強棒球賽奪冠後未開香檳 獲日本網友好評

相關新聞

12強賽／本報賽前獨家專訪林昱珉 透露林家正帶給他「安定感」

中華隊此次世界12強賽奪冠，捕手林家正功不可歿，於12強賽開打前10月28日，當時效命響尾蛇小聯盟的林昱珉獲選還在美國秋季聯盟出賽，接受本報亞利桑納特約記者專訪，特別提及對林家正的信任，以下為專訪內容

12強賽／大聯盟官網報導 中華奪冠可能是國際棒球史上最大冷門

中華隊在世界棒球12強賽最終決賽擊敗日本奪冠，大聯盟官網也特別報導，「這恐是史上國際賽最大冷門。」 大聯盟雖是經典賽WBC主辦單位，但也關注12強賽賽事，特別在官網對比賽進行報導，在中華隊擊敗日

12強賽／中華隊英雄返台！機長廣播「恭賀勇奪冠軍」旅客歡呼掌聲不斷

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，預計今晚間8時57分抵達桃園機場，機場機上廣播歡迎貴賓時表示...

12強賽／用流利英文回外媒提問 林昱珉：小國也能成世界冠軍

現年21歲的旅美左投林昱珉幫助中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰，以4：0完封日本隊，奪下隊史首座一級國際賽冠軍。他賽後接受外媒訪問用流利英文，說明這座冠軍對台灣的意義。 林昱珉是響尾蛇隊農場排名第

12強賽／點名3打者難纏！松坂大輔：中華隊未來仍是強大對手

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍，球員的精采表現也獲得了國內外評論員的認可。現年44歲，日本職棒西武獅球員，有著「平成怪物」稱號的松坂大輔特別點名3名中華隊球員打得好，並感嘆：「中華隊未來還是日本隊強大的競爭對手」。

12強賽／韓媒震驚日本隊遭中華隊完封 用「東京巨蛋慘案」形容

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，南韓媒體對日本隊在冠軍賽以0：4落敗感到震驚；網路媒體OSEN指出，世界排名第1的日本隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。