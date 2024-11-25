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12強賽／中華隊英雄返台！機長廣播「恭賀勇奪冠軍」旅客歡呼掌聲不斷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，預計今晚間8時57分抵達桃園機場。圖／華航提供
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，預計今晚間8時57分抵達桃園機場。圖／華航提供

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，預計今晚間8時57分抵達桃園機場，機場機上廣播歡迎貴賓時表示，「中華航空為中華隊喝采，特別恭賀台灣英雄們世界12強勇奪冠軍」，引起機上一陣歡迎，其他旅客也給予熱烈掌聲；另對中華隊英雄表達敬意，華航除致贈每位球員及教練會員金卡，也特製「台灣尚勇」頭墊紙及特別準備「台灣尚勇勝利包」。

華航CI105班機於日本時間下午6時7分自東京起飛，預計台灣時間晚間8時57分抵達桃園機場第2航廈。華航在機上表示，很榮幸能夠服務優秀的台灣棒球英雄們。華航分別在成田機場及桃園機場熱情歡送及迎接中華隊凱旋歸國，機長與座艙長則在機上廣播歡迎中華隊英雄們。

機長機上廣播歡迎中華隊球員及教練，為中華隊喝采，恭賀台灣英雄們世界12強勇奪冠軍，引發機上一陣歡呼，其他旅客也給予熱烈掌聲。

此外，華航還特製「台灣尚勇」頭墊紙以及專屬設計的「台灣尚勇勝利包」，讓選手們在旅途中感受到賓至如歸的舒適與溫暖，期盼經過賽事的激烈拚戰，球員們踏上華航班機便如同回到家的懷抱。

華航還特製「台灣尚勇」頭墊紙以及專屬設計的「台灣尚勇勝利包」，讓選手們在旅途中感受到賓至如歸的舒適與溫暖。圖／華航提供
華航還特製「台灣尚勇」頭墊紙以及專屬設計的「台灣尚勇勝利包」，讓選手們在旅途中感受到賓至如歸的舒適與溫暖。圖／華航提供
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，預計今晚間8時57分抵達桃園機場。圖／華航提供
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，預計今晚間8時57分抵達桃園機場。圖／華航提供
華航還特製「台灣尚勇」頭墊紙以及專屬設計的「台灣尚勇勝利包」，讓選手們在旅途中感受到賓至如歸的舒適與溫暖。圖／華航提供
華航還特製「台灣尚勇」頭墊紙以及專屬設計的「台灣尚勇勝利包」，讓選手們在旅途中感受到賓至如歸的舒適與溫暖。圖／華航提供
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，預計今晚間8時57分抵達桃園機場。圖／華航提供
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，預計今晚間8時57分抵達桃園機場。圖／華航提供

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