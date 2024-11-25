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12強賽／微笑溫暖弱勢偏鄉！陳媽媽生前以陳傑憲微笑成立慈善會

中央社／ 高雄25日電
世界12強棒球賽台灣隊奪下冠軍，隊長陳傑憲（右）亮眼表現獲全台關注，陳傑憲母親「娟姐」生前就以兒子招牌微笑成立慈善會，致力關懷弱勢族群及偏鄉部落；陳傑憲回高雄碰上慈善會有活動，也會當志工協助發放物資。圖／高雄市微笑慈善會提供（中央社）
世界12強棒球賽台灣隊奪下冠軍，隊長陳傑憲（右）亮眼表現獲全台關注，陳傑憲母親「娟姐」生前就以兒子招牌微笑成立慈善會，致力關懷弱勢族群及偏鄉部落；陳傑憲回高雄碰上慈善會有活動，也會當志工協助發放物資。圖／高雄市微笑慈善會提供（中央社）

世界12強棒球中華隊奪下冠軍，隊長陳傑憲亮眼表現獲全台關注，陳傑憲母親「娟姐」生前就以兒子招牌微笑成立慈善會，母子致力關懷弱勢族群及偏鄉部落，照亮社會邊緣角落。

高雄市微笑慈善會人員今天接受中央社記者電訪時表示，陳傑憲母親「娟姐」生前曾因身心壓力大、找不到方向，選擇流浪街頭，在一次與其他無家者排隊領取熱食時，發現有人更苦，驚覺應該是由她來幫助弱勢者，加上陳傑憲與家人鼓勵，「娟姐」以陳傑憲迷人笑容成立高雄市微笑慈善會，希望將這樣的笑容帶給他人，讓弱勢族群獲得幸福。

高雄市微笑慈善會指出，陳傑憲因球賽繁忙，若有空回高雄與母親相聚時，碰上慈善會有活動，都會親身投入當志工一同發放物資關懷弱勢，曾與母親在高雄火車站、逢年過節時發放熱食、紅包與物資，若無法參加，也都會捐款協助。

高雄市微笑慈善會表示，「娟姐」曾打過壘球，陳傑憲打棒球，父親也是棒球好手，一家可說是「棒球世家」，還曾一起到花東地區關懷偏鄉，提供孩子們棒球用品與裝備，甚至舉辦小型聯誼賽、帶孩子們出遊，讓弱勢家庭出身孩子感受社會溫暖。

高雄市微笑慈善會人員說，陳傑憲吃過非常多苦，母子兩人是彼此心中最大支柱，看見陳傑憲賽後哽咽感謝父母、鼓勵大家勇敢追夢，帶給非常多人信心與力量，也希望大眾多關懷社會弱勢，支持認真打棒球的孩子們。

世界棒球12強 中華隊 棒球 陳傑憲

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