12強賽／大聯盟官網報導 中華奪冠可能是國際棒球史上最大冷門
中華隊在世界棒球12強賽最終決賽擊敗日本奪冠，大聯盟官網也特別報導，「這恐是史上國際賽最大冷門。」
大聯盟雖是經典賽WBC主辦單位，但也關注12強賽賽事，特別在官網對比賽進行報導，在中華隊擊敗日本奪冠這則報導中，不斷使用「upset」(冷門)的字眼，從標題到內文都有，其中內文說，「This is perhaps the most remarkable upset in international baseball history.」(這可能是國際棒球史上最出色的一場冷門。)
其他內文中詳盡介紹中華隊奪冠的過程，特別是中華隊接受2000美元罰款，也要換上林昱珉投決賽之事，由於林昱珉是小聯盟打球，目前效力響尾蛇，因此他的表現也讓大聯盟記者發文說，「林昱珉，12強賽冠軍。響尾蛇球迷們，你們有一個很棒的投手。」
Yu-Min Lin, @Premier12 champion. @Dbacks fans, you’ve got a good one. pic.twitter.com/HqaF9eJ9Eq— Jon Morosi (@jonmorosi) November 24, 2024
CHINESE TAIPEI WINS ITS FIRST MAJOR INTERNATIONAL TOURNAMENT! A remarkable 4-0 upset of Samurai Japan whose 27-game winning streak is snapped. pic.twitter.com/A7KPZRbsSf— Michael Clair (@michaelsclair) November 24, 2024
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