12強賽／大聯盟官網報導 中華奪冠可能是國際棒球史上最大冷門

中華隊在世界棒球12強賽最終決賽擊敗日本奪冠,大聯盟官網也特別報導,「這恐是史上國際賽最大冷門。」

大聯盟雖是經典賽WBC主辦單位,但也關注12強賽賽事,特別在官網對比賽進行報導,在中華隊擊敗日本奪冠這則報導中,不斷使用「upset」(冷門)的字眼,從標題到內文都有,其中內文說,「This is perhaps the most remarkable upset in international baseball history.」(這可能是國際棒球史上最出色的一場冷門。)

其他內文中詳盡介紹中華隊奪冠的過程,特別是中華隊接受2000美元罰款,也要換上林昱珉投決賽之事,由於林昱珉是小聯盟打球,目前效力響尾蛇,因此他的表現也讓大聯盟記者發文說,「林昱珉,12強賽冠軍。響尾蛇球迷們,你們有一個很棒的投手。」

CHINESE TAIPEI WINS ITS FIRST MAJOR INTERNATIONAL TOURNAMENT! A remarkable 4-0 upset of Samurai Japan whose 27-game winning streak is snapped. pic.twitter.com/A7KPZRbsSf — Michael Clair (@michaelsclair) November 24, 2024

