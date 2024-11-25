12強賽／日冠軍戰先發投手戶鄉翔征賽後反思自身實力不足 盼經典賽雪恥

中華隊在12強棒球賽冠軍戰4比0完封日本隊，日本朝日新聞網報導，日本冠軍戰先發投手戶鄉翔征賽後受訪透露心情，表示對於沒有達成球迷期待讓日本連霸，感到遺憾，並說自認投得不錯，但仍被擊出全壘打，反思自身實力不足，也希望能在經典賽雪恥。

戶鄉在第五局失四分提前退場。他回顧這場比賽表示：「我自認投得不錯，但還是被擊出全壘打，這說明我的實力不足。」

戶鄉也表示：「無論是為了下個賽季，還是為了能入選下屆世界棒球經典賽（WBC），我的戰鬥都還沒有結束。我會把這份遺憾轉為動力。在世界大賽欠的唯有在世界大賽還，我還要更精進。」

戶鄉也向日本隊監督井端弘和致歉。井端表示，「他（戶鄉翔征）向我道歉表示，『真的很對不起，這是我的責任』」。

產經新聞報導，從去年世界棒球經典賽到現在，戶鄉的處境發生巨大變化。去年他在前輩的帶領下拿下冠軍，但這次比賽日本隊是一支以年輕選手為主的隊伍，24歲的戶鄉被委以重任。戶鄉對此表示，自己感受到前所未有的沈重壓力，非常緊張。

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