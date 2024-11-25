12強賽／日冠軍戰先發投手戶鄉翔征賽後反思自身實力不足 盼經典賽雪恥
中華隊在12強棒球賽冠軍戰4比0完封日本隊，日本朝日新聞網報導，日本冠軍戰先發投手戶鄉翔征賽後受訪透露心情，表示對於沒有達成球迷期待讓日本連霸，感到遺憾，並說自認投得不錯，但仍被擊出全壘打，反思自身實力不足，也希望能在經典賽雪恥。
戶鄉在第五局失四分提前退場。他回顧這場比賽表示：「我自認投得不錯，但還是被擊出全壘打，這說明我的實力不足。」
戶鄉也表示：「無論是為了下個賽季，還是為了能入選下屆世界棒球經典賽（WBC），我的戰鬥都還沒有結束。我會把這份遺憾轉為動力。在世界大賽欠的唯有在世界大賽還，我還要更精進。」
戶鄉也向日本隊監督井端弘和致歉。井端表示，「他（戶鄉翔征）向我道歉表示，『真的很對不起，這是我的責任』」。
產經新聞報導，從去年世界棒球經典賽到現在，戶鄉的處境發生巨大變化。去年他在前輩的帶領下拿下冠軍，但這次比賽日本隊是一支以年輕選手為主的隊伍，24歲的戶鄉被委以重任。戶鄉對此表示，自己感受到前所未有的沈重壓力，非常緊張。
球迷必看
▪ 🎉 登頂世界冠軍！獨家送12強冠軍頭版L夾 永遠珍藏這一天
▪ 見證歷史！中華隊擊敗日本封王！ 12強賽最後戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言