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12強賽／中華隊奪冠 藍委籲設運動博物館、訂棒球紀念日

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立院黨團今天舉行記者會，呼籲政府設立台灣運動博物館，表彰傑出運動選手的成就，並留下這些美好的紀錄。記者邱德祥／攝影
國民黨立院黨團今天舉行記者會，呼籲政府設立台灣運動博物館，表彰傑出運動選手的成就，並留下這些美好的紀錄。記者邱德祥／攝影

中華隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，寫下歷史。國民黨立委洪孟楷、羅廷瑋共開記者會，呼籲建立一座「台灣運動博物館」，將歷史上國際性的重要賽事紀念相關物品完整保存。羅廷瑋則倡議將11月24日訂為「棒球紀念日」。

洪孟楷、羅廷瑋今舉行「延續12強的感動，如何照顧運動選手提升運動風氣」記者會。洪孟楷特別提到，明年的世界棒球經典賽資格賽，請以此冠軍陣容為班底，尤其是這次的教練團功不可沒，這是驕傲跟默契的延伸，繼續拚下去。

洪孟楷接著說，台灣應規畫一個台灣運動博物館，許多國家都有，像是韓國、加拿大、英國等。現在剛好要籌設運動發展部，正是一個關鍵點，可以一起推動設置台灣運動博物館，將所有值得紀念的故事全部收藏在館內，讓所有台灣鄉親可以隨時來感受這些歷史上令人驕傲的感動時刻。

洪孟楷表示，棒球選手陳傑憲曾來拜訪他，期盼修改相關法條，避免沒有受到運動發展條例保護的賽事也能受到保障：陳傑憲也提到希望可以成立球員發展基金，讓運動員在職業生涯結束時，可以協助球員成為教練或是獲得教職，使運動員可獲得完善的保障。他們目前正在努力，朝這些方向、目標來推動，盼使我國運動環境更加完善。

羅廷瑋指出，期望體育署升格體育部後，可以解決組織量能不足、三級機關預算爭取不易等問題。運動部應該有所作為，更加關心選手的權益與利，期盼這次奪冠可以讓政府重視各級相關賽事。除此之外，也倡議將11月24日訂為棒球紀念日，這部分應該可以具體探討。

世界棒球12強

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