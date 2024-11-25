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12強賽／日本隊失利奪銀 日媒分析最大敗因在「溫度差」

中央社／ 東京25日專電
世界12強棒球賽台灣隊24日擊敗日本摘金，日本紙媒「東京中日體育」25日以「連霸失利」標題報導，但也稱要在「2026年奪回世界第一」，勉勵日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）稱霸。中央社
世界12強棒球賽台灣隊24日擊敗日本摘金，日本紙媒「東京中日體育」25日以「連霸失利」標題報導，但也稱要在「2026年奪回世界第一」，勉勵日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）稱霸。中央社

世界12強棒球賽中華隊奪金，日本媒體今天分析，日本隊最大敗因在於「溫度差」，即投入比賽的程度。台灣祭出國光獎章，冠軍隊每人可獲新台幣700萬元，比日本隊在去年經典賽奪冠每人約600萬日圓（約新台幣126萬元）高甚多。

「東京體育」報導，日本隊從開賽起以不敗戰績一路挺進決賽，對決本次大賽中第3次交手的中華隊。不過，23日在複賽出奇招，換掉原本預定的先發林昱珉，把他調整為決賽先發，還寧願為此吃下罰款。而王牌左投林昱珉也不負眾望，投4局無失分。自第5局起，接替的投手也沒有讓日本隊攻上3壘，只被揮出4支安打，最終4比0完封日本隊。

報導稱，日本隊作為本屆賽事奪冠熱門，輸球的消息震驚全日本的棒球迷，不過，一名熟悉日本棒球的台灣媒體記者賽前曾經分析，其實這次比賽，日本與中華隊的戰力在某種意義上「旗鼓相當」。

他分析，「日本和台灣在選拔參賽球員時，其實都沒有使出全力。雖然包括大谷翔平等大聯盟球員沒辦法出賽在意料之中，但無論日本或台灣，都有許多主力球員因傷病等因素相繼退出，雙方都無法以最強陣容出戰，局面同樣艱難。」

日本隊方面，包括村上宗隆、岡本和真等重砲手都因傷缺賽，中華隊方面也有部分主力選手退出，因此雙方並非派出最完美陣容。然而，在差不多的條件下，台灣不僅在異國的日本主場擊敗日本隊，還拿下了史上首冠。相比之下，成為日本敗戰的決定性因素，在於兩隊「溫度差」（投入程度）的壓倒性對比。

根據台灣的「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，冠軍隊選手每人可獲獎金新台幣700萬元（約3310萬日圓），這不僅超出台灣棒球選手的平均年薪，也比日本隊去年在世界棒球經典賽（WBC）奪勝後的每人600萬日圓獎金高甚多。

「政策」訂下的高額獎金，顯示在這次大賽奪冠對台灣棒球界來說是個多麼重要的目標。台灣記者分析，中華隊的首要目標是進入複賽，結果不僅晉級決賽，更何況還是與日本對決。這讓台灣國內對這場比賽的關注度達史上空前高度，報紙連日罕見地在頭版大幅報導。

相較下，日本對於定位低於經典賽的12強棒球賽，關注度則顯得冷清許多，更專注於為了下一屆經典賽考察和培養年輕選手，對於勝利的執著較低。

有一名曾參賽的日本選手坦言，「當然希望能夠奪冠，但相較下，參賽的風險頗大。對於希望引起大聯盟球探注意的選手而言，這是好機會，但對大多數選手而言，比較優先的目標反而是要避免受傷。」

世界棒球12強

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