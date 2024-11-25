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12強賽／中華隊奪冠 屏縣加發吳俊偉70萬元獎金

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
從小在屏東長大的吳俊偉（左）是屏東縣瑪家鄉涼山村排灣族，右為吉力吉撈‧鞏冠。圖／屏東縣府提供
從小在屏東長大的吳俊偉（左）是屏東縣瑪家鄉涼山村排灣族，右為吉力吉撈‧鞏冠。圖／屏東縣府提供

世界12強棒球冠軍賽中華隊以4比0完封日本，完成台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事奪冠，也終結日本在國際賽事中的27連勝，為鼓勵台灣英雄，屏東縣政府將加碼獎金70萬元，激勵選手持續發光發熱。

屏東縣長周春米表示，台灣棒球12強奪冠，全台為之瘋狂，本次賽事3名選手出身屏東，多次擔綱最後一任投手、完成關門任務的守護神吳俊偉，人生首度入選國家隊就闖決賽的奇兵張政禹與以強悍打擊震撼東京的吉力吉撈‧鞏冠。

其中僅吳俊偉仍為屏東籍，年僅25歲他便扛起國家隊最後一道關卡的終結者角色，著實不易，屏東縣政府將加碼頒發70萬元獎金，感謝並鼓勵台灣英雄持續發光發熱。

屏東縣政府表示，綽號「小黑」的吳俊偉出身瑪家鄉涼山村排灣族，小學就讀富田國小，國中就讀麟洛國中，高中則留縣就讀屏東高中，目前效力中職中信兄弟隊，守備位置為投手。吳俊偉首次參與一級國際賽，在賽事中扛起守護神重責，總共累積5場出賽，主投5局送出6次三振，防禦率3.60，拿下3次救援成功，是中華隊名符其實的救援王。

屏東縣政府說明，縣府團隊近年積極提升縣內體育環境與各項體育政策，期望在屏東國際棒球場完工啟用後，能提供更優質場地讓選手們大展身手，也將引進更多賽事，讓棒球風氣扎根屏東。

世界棒球12強 中華隊 吳俊偉 棒球

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