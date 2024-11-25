12強賽／中華隊摘金 王齊麟：全身起雞皮疙瘩

拿下巴黎奧運羽球男雙金牌的王齊麟，今天出席精品廠商贊助活動時，還是一直想到昨晚世界12強棒球賽冠軍戰，「看到奪冠的瞬間我都起雞皮疙瘩，也回想起當初自己奧運摘金的感受。」

結束上週世界羽球聯盟（BWF）中國大師賽返台的羽球好手王齊麟，今天一身勁裝加上廠商提供的各式首飾，整個人帥氣十足。他在受訪時透露，自己和女友平常就有戴情侶戒的習慣，而自己挑首飾的依據就是「第一眼感覺」。

隨後在媒體追問下，王齊麟也提到自己昨晚和家人一起看12強台日大戰，「我覺得不用去比較奧運金牌或者這個12強冠軍誰比較難拿，對運動員來說，都只是發揮出最好的一面，幫國家爭取榮耀。」

2020東京奧運因為COVID-19疫情的關係，延後1年才登場，當時「麟洋配」李洋、王齊麟替台灣拿下史無前例的首面奧運羽球金牌。

王齊麟笑說：「我們羽球的第一面奧運金牌是在東京拿到，這次世界12強總冠軍也是在東京巨蛋拿到了，東京好像對台灣運動員來說，真的是一個很棒的地方。」

王齊麟強調，昨晚看了冠軍戰真的很有感觸，台灣運動員都想盡辦法在國際賽場上拿出最好表現，努力了這麼久都是希望幫台灣爭光，相信這次12強代表隊的每個人一定都是這樣想，才能打出令全台灣都瘋狂的成績。

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