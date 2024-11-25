12強賽／中華隊抗日成功 大陸網友也關注：大中華的榮耀！

世界棒球12強賽24日落幕，中華隊以4比0擊敗日本隊，首次在該賽事登頂。儘管棒球在中國大陸並非熱門體育賽事，但比賽結果仍在大陸網路上發酵，有大陸網友表示：「台灣的棒球是大中華的榮耀，兩岸一家親！」「世界冠軍，台灣第一」。

據大陸自媒體《懂球帝》報導稱，本次系列賽，「中國台北隊」隊長陳傑憲總共繳出3次全壘打，打擊率高達63.6%，賽後被評為MVP，也拿下該賽事打擊王。

《懂球帝》表示，這場勝利不僅是「中國台北隊」首度登頂世界棒球12強賽，更終結了日本隊在國際賽事中驚人的27連勝；更難能可貴的是，對面日本隊中全部球員都是日本職棒球員，實力強勁。

對於比賽結果，不少大陸網友在評論區留言：「太振奮人心了！中國台北隊戰勝了強大的日本隊，證明了自己的實力！希望咱們大陸隊也加油，早晚有一天也要站上頒獎台！」「就如同我們乒乓球一樣的地位」、「棒球比乒乓球欣賞度高千百倍，而且日本的棒球比乒乓球強太多了」。

不少大陸網友為難得為中華隊奪冠喝采，「台灣的棒球是大中華的榮耀，兩岸一家親！」、「高興，華人之光」、「世界冠軍台灣第一」、「球場上見真章，運動員加油！團結一心，為國爭光！」

也有網友為了球隊稱謂吵了起來：有網友說，「中國台北隊贏了，我們應該一起歡呼慶祝！」，立刻有網友回應：「台灣那邊新聞電視上顯示的是中華隊，不是中國台北」。還有大陸網友酸溜溜地說：「我以為是國足打敗日本拿到世界冠軍呢！」

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