12強賽／中華隊12強棒球賽奪冠後未開香檳 獲日本網友好評

中華隊在12強棒球賽冠軍戰4比0完封日本隊，首度奪下成棒世界等級冠軍寫歷史，不過中華隊昨天在賽後並未於東京巨蛋開香檳慶祝，總教練曾豪駒解釋完原因後，獲得日本網友好評。

日媒THE DIGEST等媒體報導，中華隊贏球後，原定開香檳慶祝，不過隨即取消。

曾豪駒昨天在賽後說：「我覺得這邊是屬於日本職棒的場地，我覺得我們可以慶祝，但是希望說這份喜悅帶回台灣去慶祝。」

日媒THE DIGEST等媒體形容，此舉是中華奪冠後，展現出的「紳士舉動」，同時也獲得台灣與日本等地網友的好評，有網友認為，「印象很好」、「是多麼謙虛呀」、「真是高尚的精神」、「太用心了」、「這個用意太美好了」、「完全抓住日本人的心」等。

中華在2024世界12強棒球賽奪首冠，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行將於明天下午3時20分在凱道登場，奪冠成員將接受群眾歡迎，並至總統府接受總統賴清德與副總統蕭美琴致意。

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