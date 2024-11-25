12強賽／台日冠軍戰球迷投注4億元創新高！運彩押中華隊贏 爽領27.5萬元

世界12強棒球錦標賽在中華台北奪下冠軍完美落幕，台灣運彩38場累計銷售逾18億元、挹注運發基金近2億元，其中中華台北對決日本冠軍賽投注達4億元，為歷年來中華隊賽事投注金額最高。台灣運彩「棒球爭霸全麵出擊」活動進入最後一周，凡11月在實體投注單張300元以上的彩券，都可參加活動，有最新款iPhone 16 Pro、iPad等好禮，更有機會參加中華職棒球星詹子賢、江坤宇的球星見面會，喜歡棒球的朋友，把握最後機會。

台灣運彩本屆12強賽事銷售前三名皆為中、日大戰，其中11月24日冠軍戰4億元最高，同時創下有中華隊最高的投注金額；第二為11月23日超級循環賽1.87億元、第三為11月16日的B組預賽1.52億元。

11月24日冠軍戰不讓分投注中華台北獲勝的筆數占7成、日本獲勝占3成，許多愛國球迷紛紛以大額投注支持中華隊能贏得金牌，賠率最高達2.75倍，有網友曬單投注10萬元，抱回27.5萬獎金，心情、荷包都皆大歡喜。

「棒球爭霸 全麵出擊」活動進入最後一周，凡11月購買實體運動彩券，不限球種、玩法，單張300元以上就可以參加抽獎，活動時間到11月30日23:59截止，「日日抽」超商虛擬禮物卡，「周周抽」iPad 6台，還有近距離接觸中華職棒球星詹子賢、江坤宇的球星見面會入場資格，最終「滿月抽」再抽出6名幸運者可獲得最新款iPhone 16 Pro。

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