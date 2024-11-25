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12強賽／奪冠遊行啦啦隊18人名單曝光 一粒將現身跳「尚勇」
中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，明天下午3點20分將在總統府附近舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，中職6球團將各推派3名啦啦隊（共18人）現身應援。
遊行將於明天下午3點20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計下午3點50分抵達總統府，由總統與副總統迎接代表團，代表全體國人感謝他們讓世界看見台灣。
據「三立新聞網」報導，總共會有18名啦啦隊參加遊行，包含跟著車隊遊行的樂天桃猿隊陳伊、孟潔，中信兄弟隊妮可、曼容，統一獅隊賴賴、包子，味全龍隊小映、璦昀，富邦悍將隊安娜、奶昔，台鋼雄鷹隊林浠、妡0。
經過台灣企銀前「台灣尚勇」應援站時，啦啦隊們將帶來知名應援曲「台灣尚勇」，與現場球迷們合唱，為棒球代表隊送上祝福。
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