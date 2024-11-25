12強賽／後天45歲生日東京先慶生 教頭曾豪駒發文這打扮炫翻

帶領中華隊贏得世界12強棒球賽冠軍之後，曾豪駒發出最新脆文，是他在東京慶生的照片，並有戴墨鏡比愛心的個人帥照，寫上「生日快樂！」吸引不少網友點讚，並留言祝福他。

綽號「龍貓」曾豪駒教頭，在Threads以「diaog」帳號在12強賽東京4強賽期間發文，其實過去他鮮少在Threads發文，直到東京，他發了早安文、心願文等，被網友笑說是「流量王」。

於今天中華隊下午搭機回國之前，曾豪駒上傳全隊慶生的生日蛋榚，包括朱育賢、邱智呈及他的名字以及冠軍金牌，加上曾豪駒本人帥照。曾豪駒是11月27日將滿45歲，而網友也紛紛留言，「生日快樂！」、「謝謝你們帶給全台灣人的感動」、「怎麼大家的生日禮物都是金牌」、「戴墨鏡好帥，好可愛的。」

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