12強賽／棒球奪冠 台體大設名人榜展示6優秀校友資訊
世界12強棒球賽中華隊奪冠，其中有5名球員及教練高志綱都是台灣體育運動大學的校友，學校將在公布欄名人榜展示校友資訊，提供校內師生楷模學習。
世界12強棒球賽，中華隊從一開始不被看好，努力奮戰挺進複賽，24日晚間與日本隊進行冠軍戰，最終中華隊以4比0完封日本隊奪冠，舉國歡騰，台灣體育運動大學培育許多運動人才，校內師生也與有榮焉。
此次中華隊的球員與教練，有5名球員以及1名教練是台灣體育大學的校友，包含投手郭俊麟、陳冠偉、江國豪、黃恩賜，捕手吉力吉撈．鞏冠以及教練高志綱等。
校方表示，目前依照往例將規劃在學校公布欄名人榜展示12強校友的資訊，並且會加註標題「2024世界棒球12強 台灣尚勇 台體大尚蓋勇」等字樣，提供校內學生作為學習的楷模，並規劃在適當場合表揚5名選手及教練。
陳冠偉是台中人，小學是軍功國小少棒隊，國中參加西苑高中青少棒隊，父親也是棒球名人陳威成，曾是職棒興農牛總教練。台中市長盧秀燕日前表示，中華隊若能在賽事中獲獎，中市將加碼獎金，冠軍70萬元、亞軍50萬元、季軍30萬元。
運動局代理局長游志祥指出，台中市會依選手獲得的國光獎章獎金新台幣700萬元，發給10%加碼獎金，因此會加碼發70萬獎金，等教育部核定過國光獎章後，市府希望能邀陳冠偉與家人一起出席頒獎典禮，感謝棒球英雄讓世界看見台灣。
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