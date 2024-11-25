12強賽／岳東華表現優異 母校宜蘭三星國小引以為榮

世界12強棒球賽中華隊奪得冠軍，隊中二壘手岳東華出身宜蘭縣三星國小棒球隊，他的優異表現讓全校師生引以為榮。

岳東華是宜蘭縣大同鄉寒溪村泰雅族人，家中三兄弟都是中華職棒選手，大哥岳東華與老三岳政華效力於中信兄弟隊，老二岳少華在富邦悍將隊。

岳東華父親今天與岳東華通話時，稱讚並勉勵兒子在國際賽事表現不錯，是宜蘭的驕傲。

三星國小校長游育豪表示，岳東華小時候被三星國小發掘後開始打棒球，個性安靜，但上了球場就扮演主力與領袖角色；校方將提報岳東華為傑出校友，計畫明年5月校慶邀他返回母校接受表揚。

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