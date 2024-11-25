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12強賽／陳傑憲曾是台電人！台電棒球隊發650份炸雞 前隊友：每天都要打300顆球

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
陳傑憲在台電棒球隊訓練的日子，打擊訓練每天都要打1籃大賣場推車大約300顆的球。圖／台電高雄區處提供
陳傑憲在台電棒球隊訓練的日子，打擊訓練每天都要打1籃大賣場推車大約300顆的球。圖／台電高雄區處提供

台灣完封日本，奪下12強冠軍！今天下午長期支持棒球、培育棒球國手的台電高雄區處，在區處外面發放650份免費炸雞。台電棒球隊歷年來培育出許多厲害國手，其中更包括本次世界12強棒球賽「台灣」隊長陳傑憲，以及現役統一隊的林益全、林岱安、桃猿隊的吳桀睿，還有現任統一獅總教練林岳平，都曾為台電棒球隊的一員。台電高雄區處處長黃志榮表示，就是想給台灣棒球和台電棒球隊一個讚。

黃志榮表示，台電非常用心支持台灣棒球選手，也經常透過關懷活動，讓球隊走入校園、社區、偏鄉，致力帶動基層體育的發展，讓台灣每一個小朋友都有機會接觸棒球。這次賽事非常精彩，更凸顯台電推廣基層體育，以及推動地方棒球文化的重要，因為每一個角落，都有可能隨時會有下一個棒球明日之星。

台電高雄區處今天下午再區處外面發放650份免費炸雞，讓民眾共同感受贏球喜悅，活動前1小時出現排隊人潮，雞排在活動開始20分鐘後發放完畢。

本次世界12強棒球賽「台灣」隊長陳傑憲，過去曾在台電棒球隊服務。曾為隊友、現服務於高雄區處的吳明儀說，過去陳傑憲在台電棒球隊訓練的日子，打擊訓練每天都要打1籃大賣場推車大約300顆的球。

吳明儀表示，台電高訓中心棒球場全壘打牆的後方有一面特別用電線桿立起的攔網，當時這塊攔網，主要是為了避免打擊相當厲害的大學長林益全因擊出大號全壘打，打到牆外的車輛和行人而設立；陳傑憲當時訓練時與其他隊員以林益全為目標，比賽誰打到網子比較多。

台電棒球隊成立78年，在社會甲組實力堅強，每年的重要賽事，包括4月開打的全國成棒甲組春季聯賽，以及11月至12月的爆米花棒球聯盟。目前團隊隸屬在台電高雄區營業處，主要訓練地點在台電訓練所高雄訓練中心，總教練為有猿臂投手美譽的鄭竣哲。

球隊成員臥虎藏龍，包括投手王宗豪、謝柏賢、捕手陳瑞慕、內野手廖俊凱、蕭帛庭、陳偉志及外野手蔡智榆、戴如量皆為棒球國手，曾在2019年以中華隊身分參加第29屆亞錦賽，一舉拿下睽違18年的金牌。

本次世界12強棒球賽「台灣」隊長陳傑憲，過去曾是台電棒球隊成員。圖／台電高雄區處提供
本次世界12強棒球賽「台灣」隊長陳傑憲，過去曾是台電棒球隊成員。圖／台電高雄區處提供
台電高雄區處今天下午再區處外面發放650份免費炸雞，慶祝台灣完封日本，奪下12強冠軍。圖／台電高雄區處提供
台電高雄區處今天下午再區處外面發放650份免費炸雞，慶祝台灣完封日本，奪下12強冠軍。圖／台電高雄區處提供
台電高雄區處今天下午在區處外面發放650份免費炸雞，讓民眾共同感受贏球喜悅。圖／台電高雄區處提供
台電高雄區處今天下午在區處外面發放650份免費炸雞，讓民眾共同感受贏球喜悅。圖／台電高雄區處提供
本次世界12強棒球賽「台灣」隊長陳傑憲，曾為台電棒球隊的一員。圖／台電高雄區處提供
本次世界12強棒球賽「台灣」隊長陳傑憲，曾為台電棒球隊的一員。圖／台電高雄區處提供

世界棒球12強 中華隊 陳傑憲

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