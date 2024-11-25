12強賽／用流利英文回外媒提問 林昱珉：小國也能成世界冠軍

現年21歲的旅美左投林昱珉幫助中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰，以4：0完封日本隊，奪下隊史首座一級國際賽冠軍。他賽後接受外媒訪問用流利英文，說明這座冠軍對台灣的意義。

林昱珉是響尾蛇隊農場排名第7的潛力新秀，今年在小聯盟2A先發19場，3A先發1場，防禦率為4.05。林昱珉季中曾受傷，球團仍同意他參加本屆12強賽，他被視為中華隊王牌投手，預賽首戰面對南韓4.2局失2分，冠軍戰對日本4局無失分，展現壓制力。

林昱珉因手上刺青和外型，被不少網友形容是「8+9」。不過林昱珉其實擁有出色的英文能力，《MLB Network》記者摩洛西（Jon Morosi）賽後問這座冠軍如何改變台灣棒球時，他自信地用英文回應，「改變了很多，現在每位台灣年輕球員和老將，都知道我們也可以成為冠軍。我們不是一個普通的小國家，小國家可以成為世界冠軍。」

林昱珉媽媽今天受訪時強調，兒子絕對不是網友說的「8+9」。對於兒子刺青或吃檳榔，她都尊重，始終選擇相信兒子，兒子從小活潑好動，愛打棒球，也將職棒大聯盟為最大夢想，一路從新生國小、新生國中、穀保中學到美國小聯盟，家裡也幫他找英語家教，培養好的外語能力，支持他朝向夢想之路前行。

Yu-Min Lin on how the @premier12 gold transforms baseball in his country:



“It changes a lot. Now every Taiwan player — young guys, old guys — knows we can be champions too. We’re not just a normal country, a small country. Small countries can be world champions.” ⁦ pic.twitter.com/orFpA7dKac — Jon Morosi (@jonmorosi) 2024年11月25日

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