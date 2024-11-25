12強賽／中華隊奪冠！統一獅、市籍球員教練 台南加碼百萬獎金
世界12強棒球賽，中華隊勇奪金牌，打出優異成績，更阻斷日本27連勝紀錄，讓全台民眾驚喜又狂歡；此次，中華隊成員有不少來自台南市，以及在地職業棒球隊統一獅培育的好手，為加冕教練及選手精彩表現，市長黃偉哲今也宣布加碼獎勵措施，最高可獲100萬獎金。
黃偉哲表示，昨晚精彩的一役令人動容，自己也在新營轉播現場，跟著市民一同見證歷史，而這次隊中有許多台南市籍以及在地統一獅服役的球員，包含在冠軍戰中擊出關鍵3分全壘打的隊長陳傑憲、表現出色的林安可、潘傑楷、邱智呈，還有投手郭俊麟等。
他說，為表彰選手的優異表現，在籍台南職業球員特別加碼100萬元獎金，在地球團統一獅的球員則提供30萬元予以鼓勵，另外，針對教練團的部分，只要是台南市籍或統一獅教練，一律頒發30萬元獎金，表達市府對於棒球運動的支持。
中華隊此次有不少選手及教練都來自台南，其中，在籍台南職業球員包含林安可、陳傑憲及潘傑楷均可獲得100萬獎金，而統一獅球員郭俊麟、邱智呈，以及教練團陳江和、王建民、林岳平及高志綱等則可獲得30萬元獎金。
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