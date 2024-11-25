12強賽／陳傑憲遷籍台南市 少了高雄市70萬元國光獎金入袋

世界棒球12強比賽，中華隊冠軍每人可獲獎金700萬元，高雄市運動發展局表示，設籍高雄市將再加發國光獎章10%獎金，這次中華隊李凱威、張政禹可另獲得70萬元獎金；陳傑憲原為高雄籍，加入中華職棒效力於統一獅，便把戶籍遷入台南市，少領了這筆獎金入袋。

陳傑憲老家在雲林北港，阿公在市場賣鴨子，不過陳傑憲從小就與父親陳建璋在高雄生活，都是高雄籍，後2016年加入中華職棒效力統一7-ELEVEn獅，統一獅主場在台南市，陳傑憲決定在台南買房子，因此便把戶籍遷入台南。

高雄運發局表示，2028年洛杉磯奧運棒球列為正式競賽，世界12強賽符合國光獎章一等二級的獎勵資格，中華隊只要獲得前三名都有獎金，冠軍每人獎金700萬元，高雄市將加發國光獎章10%獎金，以這次中華隊的陣容來說，目前得知李凱威、張政禹都是設籍於高雄市選手，可另外獲得70萬元獎金。

陳傑憲（手指處）從小就與父親陳建璋（紅旗旁戴帽者）在高雄生活。記者郭韋綺／翻攝

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