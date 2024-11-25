聽新聞
0:00 / 0:00
日職／張峻瑋披上軟銀隊球衣 總經理特別提到中華隊12強賽奪冠
日本職棒軟銀鷹隊以育成合約簽下19歲投手張峻瑋，今天舉行加盟記者會，軟銀球團總經理三笠杉彥親自為他披上153號球衣；三笠表示，軟銀近年目標就是世界第一，因此在全球找好手，中華隊昨天在世界12強棒球賽奪下冠軍，台灣好手愈來愈多，這是軟銀持續觀察的原因。
三笠也希望張峻瑋入團後別著急，他說：「一切就是慢慢來，以後他可以成為代表軟銀、台灣、世界的投手。」
三笠表示，去年U18世界盃棒球賽開始注意張峻瑋，日職各球團了解台灣球員的素質愈來愈高，透過隊上球探李杜軒挖掘這位好手。
三笠未透露簽約內容，只說美國也有很多球隊找他，因此這份合約不會輸給美職球隊；日本媒體Sponichi最近報導，他的簽約金1億日圓（約台幣2103萬元），年薪400萬日圓（約台幣84萬元）。
張峻瑋今年從穀保家商畢業，生涯最快球速156公里，吸引美、日職棒球團目光，最終選擇加盟軟銀，也讓在日職打拚的台將人數增至8人，今年加入的5人都是高中畢業生，前4人是徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡、蕭齊。
球迷必看
▪ 🎉 登頂世界冠軍！獨家送12強冠軍頭版L夾 永遠珍藏這一天
▪ 見證歷史！中華隊擊敗日本封王！ 12強賽最後戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言