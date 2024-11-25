快訊

公務員之死爭議中就職 新勞長洪申翰：確保每個申訴有效被處理

忍者哈特利配音員逝世享壽89歲 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

12強賽／日本屈居銀牌 松坂大輔預測中華隊將成勁敵

中央社／ 東京25日綜合外電報導
世界12強棒球賽台灣隊24日擊敗日本摘金，效力於讀賣巨人隊的先發投手戶郷翔征第5局被敲出2支全壘打、失4分，成為致命關鍵。日媒報導那是如同惡夢般的2支全壘打。中央社
世界12強棒球賽台灣隊24日擊敗日本摘金，效力於讀賣巨人隊的先發投手戶郷翔征第5局被敲出2支全壘打、失4分，成為致命關鍵。日媒報導那是如同惡夢般的2支全壘打。中央社

日本在世界12強棒球賽冠軍戰0比4不敵中華隊屈居銀牌，日媒SponichiAnnex今天報導，已退休的日本強投松坂大輔高度評價兩隊選手表現，其中中華打線的韌性令他相當驚訝。

松坂目前其中一個身分是Sponichi Annex的評論員，Sponichi Annex今天也刊登松坂對於這場冠軍戰的評論。

松坂表示，儘管日本在這屆12強賽事最終以銀牌作收，但是選手都拚盡全力，尤其是日本職棒的球季結束後，選手的身心應該都相當疲憊；另一方面，他也覺得中華隊選手表現亮眼，想拍手向兩隊致意。

松坂評論，中華選手特別是在面對直球時，展現出強力揮擊的態勢，令他印象深刻。

中隊隊長陳傑憲5局上，一、二壘有人的情況，瞄準日本先發投手戶鄉翔征所投出時速150公里的直球，敲出一發3分砲，助中華隊奠定勝基。

松坂表示，他之前就在觀察冠軍戰前打擊率超過6成的陳傑憲，而陳傑憲在昨天的比賽也展現不輸給直球威力的強勁打擊。

松坂也分析，中華打線勇於攻擊之外，在球數落後的情況下也能避免揮擊壞球，這份韌性讓松坂相當驚訝。

1局上，中華隊前三棒選手均在戶鄉投出第一顆直球時就出棒打擊，而第3棒的陳傑憲當時面對球速150公里的直球，敲出左中外野方向的二壘安打；到了5局上，第8棒林家正擊出的陽春砲，也是戶鄉5局上面對林家正時投出的第2球，同時也是第1顆落入好球帶的直球。

除此之外，5局上中華隊在1分領先、1壘有人，第2棒打者林立在2好0壞，球數落後的情況下細心選球，得以獲得保送上壘，而他的選球也得以與陳傑憲後來的全壘打串聯。

這次是中華隊在主要國際棒球賽事首次登頂，而松坂認為，中華隊未來將成為日本隊的勁敵。

世界棒球12強

延伸閱讀

獨／12強賽 陳傑憲小時綽號「乩童」 熱情有活力渾身棒球魂

12強賽／台灣隊長陳傑憲老家在北港 親戚欣喜告慰祖先「阿憲爭光了」

12強賽／台灣隊長陳傑憲國小教練：他能苦練從小就有領導力

12強賽／帶領中華隊奪冠！陳傑憲從日職落選到世界MVP 背後有「隱形推手」

相關新聞

12強賽／點名3打者難纏！松坂大輔：中華隊未來仍是強大對手

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍，球員的精采表現也獲得了國內外評論員的認可。現年44歲，日本職棒西武獅球員，有著「平成怪物」稱號的松坂大輔特別點名3名中華隊球員打得好，並感嘆：「中華隊未來還是日本隊強大的競爭對手」。

12強賽／佔中華隊三分之一！阿美族專出棒球菁英？1優勢曝光

12強冠亞軍賽昨日落幕，中華隊以4：0戰績擊敗日本隊，為比賽劃下完美句點，更讓世界再次看見台灣，而中華隊選手的血統更引發網友熱議。一名網友在PTT發文分享，經過自己統計，這次中華隊原住民選手中，阿美族佔大多數，因此他不禁問道「阿美族特別會打棒球的印象是對的嗎」，貼文發布後吸引網友紛紛討論。

12強賽／韓媒震驚日本隊遭中華隊完封 用「東京巨蛋慘案」形容

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，南韓媒體對日本隊在冠軍賽以0：4落敗感到震驚；網路媒體OSEN指出，世界排名第1的日本隊，...

12強賽／中華隊拿世界冠軍…12強宣傳海報獨缺台灣選手？ 網揭真實狀況

世界棒球12強比賽昨晚正式完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，在成棒層級國際賽上寫下新里程碑，強悍的中止了日本隊27連勝的高牆紀錄。不過有網友發現，在12強宣傳海報上，有著其他11支隊伍的明星選手，就是獨缺中華隊，讓他笑說「12強宣傳海報是放淘汰名單嗎」，讓PTT嗨爆。

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍。現年30歲的隊長陳傑憲本屆表現「開外掛」，打擊率達6成36，奪下大會MVP。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Moro

12強賽／提案500元鈔票正面改中華隊還「P圖」引迴響 網：會捨不得花

中華隊昨天在世界12強棒球賽以4：0戰勝日本，奪下隊史首座三大賽冠軍，感動無數台灣球迷。有網友提議，500元鈔票正面可以換成本屆球員。 中華隊在不被看好的情況下，一路殺進總冠軍賽，並打敗國際賽2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。