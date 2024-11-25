12強賽／陳傑憲小時綽號「乩童」 熱情有活力渾身棒球魂

出身高雄的中華職棒選手陳傑憲在世界棒球12強比賽，擔任台灣隊長帶領中華隊邁向世界冠軍之路，創下史上首冠，絕對是全場最閃耀的明星，兒時少棒隊總教練尤伸評談及眼中的陳傑憲，渾身都是棒球魂，球場上精力充沛，小時候還有個綽號叫「乩童」。

尤伸評說到，陳傑憲小二就跟著他打棒球，從國小到國中8年都住在中正國小球員宿舍，從玩票性質到認真練球走向專業球員，全都看在眼裡，據他從旁觀察，陳傑憲人品好、功課好、人緣也好，又有責任感，最重要是對棒球懷有一顆永不放棄的心，即使日本職棒選秀失利，也從不灰心喪志，真的是一個非常努力的棒球選手。

他還提到當年的小傑憲，球場上就是一個精力充沛，對棒球充滿無限熱情的棒球男孩，只要到球場練球，就不停跳跳跳，就像廟宇裡乩童，精神超好，當時外號就叫「乩童」。

不過他行事作風沉穩負責，跟在打棒球的時候反差很大，國小到國中沒被老師說過上課不認真、功課沒有寫「一次都沒有」，完全是讓人放心的孩子。

說起陳傑憲右投左打的棒球歷程，尤伸評說，傑憲加入少棒隊還沒被定型，當時他的兩個哥哥都是右打選手，到了中正國小後，幫哥哥調整改成左打，傑憲也就跟著練左打，小學一開始練左打，就已經打得很好了，專注力也比別人好，棒球要提升攻擊力，訓練時打擊專注力越好，進步空間就越大，再加上傑憲跑步有爆發力，可以為他爭取上壘優勢。

尤伸評提到，他訓練選手都希望從左打先試，多數球員慣用右手，事實左打在棒球比賽中比較占優勢，腳程快的話，就可以少跑兩步，因為無論是safe或out都僅在一步、二步的差距而已。

這次陳傑憲在第5局轟出三分砲，讓人見識到他的打擊表現，但從少棒時期，陳傑憲平均打擊率就有3成以上，當時已經小有名氣，每次只要有他出現的比賽，大家都是想盡辦法讓他保送，這次12強比賽，破6成打擊率，等於3次有2次安打，算是超高打擊率了。

除了打擊表現不俗，擔任投手控球潛力不錯，小五、小六就帶領球隊拿下兩試次國際少棒錦標賽冠軍，在大仁國中當投手，球速不是頂尖，但都在中上以上水準，奠定右投左打的棒球生涯。

58歲尤伸評在當年效力時報鷹5年，球隊解散後，轉到年代勇士2年，後因職業傷害膝蓋、手受傷開刀，讓他30歲就決定從職棒退居幕後，分別歷經中正國小、五福國中、三民高中棒球教練。

他認為12強比賽台灣奪冠被世界看見，真心盼望棒球這項運動能獲得政府更多關愛的眼神，可以提高補助，否則一到比賽就到處募款，募不到就得自掏腰包，對基層是很大負擔，但他太熱愛棒球，即使已可退休，仍不計代價為棒球付出，完全就是「歡喜做、甘願受」。 中正國小少棒隊總教練尤伸評。記者郭韋綺／攝影 中正國小少棒隊總教練尤伸評。記者郭韋綺／攝影 陳傑憲效力於台電隊時期。圖／教練尤伸評提供

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