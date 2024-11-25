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12強賽／運彩公司公布冠軍戰下注金達4億史上之最 是賺是賠？沒說

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／攝影
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／攝影

世界12強棒球錦標賽在中華台北奪下冠軍完美落幕，台灣運彩38場累計銷售逾18億、挹注運發基金近2億，其中中華台北對決日本冠軍賽投注達4億，為歷年來中華隊賽事投注金額最高，本屆投注前三名皆為中、日大戰。

不過，由於「愛國彩迷」加持，據運彩公會理事長何昱奇估算運彩公司恐慘賠1.6億元，這一點運彩公司並未對外說明，只提及有一名球迷下注10萬中華隊獨贏，抱回27.5萬元獎金。

運彩公司今天發布新聞稿：

世界12強棒球錦標賽在中華台北奪下冠軍完美落幕，台灣運彩38場累計銷售逾18億、挹注運發基金近2億，其中中華台北對決日本冠軍賽投注達4億，為歷年來中華隊賽事投注金額最高。台灣運彩「棒球爭霸全麵出擊」活動進入最後一週，凡11月在實體投注單張300元以上的彩券，都可參加活動，有最新款iPhone 16 Pro、iPad等好禮，更有機會參加中華職棒球星詹子賢、江坤宇的球星見面會，喜歡棒球的朋友，把握最後機會。

台灣運彩本屆12強賽事銷售前三名皆為中、日大戰，其中11/24冠軍戰4億最高，同時創下有中華隊最高的投注金額；第二為11/23超級循環賽1.87億、第三為11/16的B組預賽1.52億。昨（11/24）日冠軍戰不讓分投注中華台北獲勝的筆數佔7成、日本獲勝佔3成，許多愛國球迷紛紛以大額投注支持中華隊能贏得金牌，賠率最高達2.75倍，有網友曬單投注10萬元，抱回27.5萬獎金，心情、荷包都皆大歡喜。

「棒球爭霸 全麵出擊」活動進入最後一週，凡11月購買實體運動彩券，不限球種、玩法，單張300元以上就可以參加抽獎，活動時間到11月30日23:59截止，「日日抽」超商虛擬禮物卡，「週週抽」iPad 6台，還有近距離接觸中華職棒球星詹子賢、江坤宇的球星見面會入場資格，最終「滿月抽」再抽出6名幸運者可獲得最新款iPhone 16 Pro。

活動辦法及更多投注玩法請上台灣運彩官網(www.sportslottery.com.tw)查詢。

世界棒球12強

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