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12強賽／郭俊麟和陳冠宇天天向球迷放閃 發文「交棒」意味濃厚

聯合新聞網／ 綜合報導
郭俊麟(左)和陳冠宇(右)交情相當好。截圖自陳冠宇IG
郭俊麟(左)和陳冠宇(右)交情相當好。截圖自陳冠宇IG

中華隊在世界棒球12強賽擊敗日本隊奪冠，奪下隊史首座一級國際賽冠軍，舉國歡騰。陣中資深投手陳冠宇郭俊麟今天也發文吐心聲。

現年34歲的陳冠宇和32歲的郭俊麟都有多年旅日資歷，以及豐富國際賽經驗，是本屆中華隊老大哥。賽事期間，郭俊麟經常在Threads上分享陳冠宇的「男友視角照」，展現好交情，也讓不少網友笑稱兩人是情侶。

由 @isabellathatgirll 發佈
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昨天奪冠後全隊去吃燒肉慶祝，郭俊麟還開直播，吸引破萬網友同時觀看。郭俊麟今天也發文寫道，「感謝所有教練選擇了我讓我參與這次國家隊，也謝謝學弟讓我可以有美好的夜晚，往後的台灣就靠你們這些小朋友了，接下來就是你們的金牌冠軍世代，也謝謝所有後勤人員，辛苦了！」

本屆是陳冠宇第3度參與12強賽事，他擔任勝利組牛棚，繳出5.2局0失分的完美表現。今天他也發長文，「12強告訴世界台灣最強，也告訴世界我們除了有一顆好的大巨蛋，也有一群年輕選手，看到台灣棒球的未來。一路上走起來不輕鬆，一開始也不被看好，但大家都不曾放棄。」

「能跟一群這麼棒的年輕選手們，一起擁有這麼棒的賽事回憶，創造了許多歷史，也寫下屬於我們的故事，有幸能參與一個這麼經典的賽事，對於有機會參與大大小小國際賽事的我已經感到心滿意足，也是最完美的句點。」

陳冠宇文末感謝蔡其昌會長、教練團、隊友、後勤團隊、防護員、營養師、情蒐小組，感謝塞爆台北大巨蛋及東京巨蛋的球迷，「你們燒聲喊聲打球真的非常感動，有你們在我們能大聲的告訴世界『台灣尚勇』。」

世界棒球12強 郭俊麟 陳冠宇

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