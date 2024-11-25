12強賽／台灣隊長陳傑憲老家在北港 親戚欣喜告慰祖先「阿憲爭光了」

中華隊拿下世界冠軍，舉國歡騰，表現最傑出的台灣隊長陳傑憲今早傳出他老家在雲林縣北港鎮，經多方查證，陳傑憲確實根出北港，老家的伯父陳山水看到姪子東京球場上表現拿下關鍵勝分，欣喜萬分，今早上香告慰祖先「阿憲」爭光了，是陳家最大光榮。

中華隊昨天在世界12強脫而出，全隊台灣英雄帶給國大莫大欣喜，舉國歡騰，連總統賴清德從沙發跳起鼓掌的畫面也在網路流傳，今早更傳出在這次奪冠二關鍵三分炮的台灣隊長陳傑憲是雲林縣北港鎮人。

記者透過管道查詢，中午找到陳傑憲位於北港鎮樹腳里過溝的老家，里長許憶珀也趕往祝賀，緊握陳傑憲阿伯的手不斷賀喜，說陳傑憲不僅是台灣之光更是北港之光。

陳傑憲的阿伯陳山水說，他和陳傑憲的父親是堂兄弟，陳傑憲一家在30多年前就搬至高雄，但每逢年節大拜拜都會回老家來，陳傑憲的父親也是棒球好手，曾是早年美和棒球隊的主投，「阿憲」算是棒球世家，高中到日本讀書打球，所以精通日語。

77歲的陳山水從台南環保局退休後回老家居住，目前擔任北港過溝老人會長，他說，陳傑憲是在高雄出生，小時候偶而和父親回來過節，話不多很有禮貌，都只笑笑叫他一聲「阿伯」，只偶而會說一些棒球事，這次能為台灣打下世界冠軍，是陳家最大光榮，大家都為「阿憲」感到高興。

陳山水今天也點了三炷香把這個天大好消息告訴列祖列宗，「阿憲真有出脫，打了世界冠軍！為國家爭光，嘛是咱陳家最大的光榮！希望祖先要好好保佑他」。陳山水說，昨天看完比賽到今天醒來還很高興，也為一生熱愛棒球的堂弟，出了好子孫感到無比欣慰，希望「阿憲」繼續認真打拼，每個陳家的大大小小都會以他為榮。

台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮，他的阿伯陳山水（左）獲知「阿憲打冠軍」到今天仍很高興說「阿憲」是陳家最大光榮。記者蔡維斌／攝影 台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮腳里，里長許珀憶（右）第一時間到陳家祝賀陳傑憲為國爭光。記者蔡維斌／攝影 台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮，他的阿伯陳山水獲知「阿憲打冠軍」，以三炷香告慰祖先，說「阿憲」為陳家爭光。記者蔡維斌／攝影

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