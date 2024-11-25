快訊

公務員之死爭議中就職 新勞長洪申翰：確保每個申訴有效被處理

忍者哈特利配音員逝世享壽89歲 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／台灣隊長陳傑憲老家在北港 親戚欣喜告慰祖先「阿憲爭光了」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮腳里，里長許珀憶（右）第一時間到陳家祝賀陳傑憲為國爭光。記者蔡維斌／攝影
台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮腳里，里長許珀憶（右）第一時間到陳家祝賀陳傑憲為國爭光。記者蔡維斌／攝影

中華隊拿下世界冠軍，舉國歡騰，表現最傑出的台灣隊長陳傑憲今早傳出他老家在雲林縣北港鎮，經多方查證，陳傑憲確實根出北港，老家的伯父陳山水看到姪子東京球場上表現拿下關鍵勝分，欣喜萬分，今早上香告慰祖先「阿憲」爭光了，是陳家最大光榮。

中華隊昨天在世界12強脫而出，全隊台灣英雄帶給國大莫大欣喜，舉國歡騰，連總統賴清德從沙發跳起鼓掌的畫面也在網路流傳，今早更傳出在這次奪冠二關鍵三分炮的台灣隊長陳傑憲是雲林縣北港鎮人。

記者透過管道查詢，中午找到陳傑憲位於北港鎮樹腳里過溝的老家，里長許憶珀也趕往祝賀，緊握陳傑憲阿伯的手不斷賀喜，說陳傑憲不僅是台灣之光更是北港之光。

陳傑憲的阿伯陳山水說，他和陳傑憲的父親是堂兄弟，陳傑憲一家在30多年前就搬至高雄，但每逢年節大拜拜都會回老家來，陳傑憲的父親也是棒球好手，曾是早年美和棒球隊的主投，「阿憲」算是棒球世家，高中到日本讀書打球，所以精通日語。

77歲的陳山水從台南環保局退休後回老家居住，目前擔任北港過溝老人會長，他說，陳傑憲是在高雄出生，小時候偶而和父親回來過節，話不多很有禮貌，都只笑笑叫他一聲「阿伯」，只偶而會說一些棒球事，這次能為台灣打下世界冠軍，是陳家最大光榮，大家都為「阿憲」感到高興。

陳山水今天也點了三炷香把這個天大好消息告訴列祖列宗，「阿憲真有出脫，打了世界冠軍！為國家爭光，嘛是咱陳家最大的光榮！希望祖先要好好保佑他」。陳山水說，昨天看完比賽到今天醒來還很高興，也為一生熱愛棒球的堂弟，出了好子孫感到無比欣慰，希望「阿憲」繼續認真打拼，每個陳家的大大小小都會以他為榮。

台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮，他的阿伯陳山水（左）獲知「阿憲打冠軍」到今天仍很高興說「阿憲」是陳家最大光榮。記者蔡維斌／攝影
台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮，他的阿伯陳山水（左）獲知「阿憲打冠軍」到今天仍很高興說「阿憲」是陳家最大光榮。記者蔡維斌／攝影
台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮腳里，里長許珀憶（右）第一時間到陳家祝賀陳傑憲為國爭光。記者蔡維斌／攝影
台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮腳里，里長許珀憶（右）第一時間到陳家祝賀陳傑憲為國爭光。記者蔡維斌／攝影
台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮，他的阿伯陳山水獲知「阿憲打冠軍」，以三炷香告慰祖先，說「阿憲」為陳家爭光。記者蔡維斌／攝影
台灣隊長陳傑憲的老家位在雲林縣北港鎮，他的阿伯陳山水獲知「阿憲打冠軍」，以三炷香告慰祖先，說「阿憲」為陳家爭光。記者蔡維斌／攝影

世界棒球12強 中華隊 陳傑憲

延伸閱讀

不只臉帥！「台灣隊長」陳傑憲...摩羯五大特質成功不是偶然

12強賽／台灣隊長陳傑憲國小教練：他能苦練從小就有領導力

陳傑憲撞臉吳奇隆！網看12強冠軍賽不忘CUE本尊 四爺反應曝光

12強賽／帶領中華隊奪冠！陳傑憲從日職落選到世界MVP 背後有「隱形推手」

相關新聞

12強賽／點名3打者難纏！松坂大輔：中華隊未來仍是強大對手

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍，球員的精采表現也獲得了國內外評論員的認可。現年44歲，日本職棒西武獅球員，有著「平成怪物」稱號的松坂大輔特別點名3名中華隊球員打得好，並感嘆：「中華隊未來還是日本隊強大的競爭對手」。

12強賽／佔中華隊三分之一！阿美族專出棒球菁英？1優勢曝光

12強冠亞軍賽昨日落幕，中華隊以4：0戰績擊敗日本隊，為比賽劃下完美句點，更讓世界再次看見台灣，而中華隊選手的血統更引發網友熱議。一名網友在PTT發文分享，經過自己統計，這次中華隊原住民選手中，阿美族佔大多數，因此他不禁問道「阿美族特別會打棒球的印象是對的嗎」，貼文發布後吸引網友紛紛討論。

12強賽／韓媒震驚日本隊遭中華隊完封 用「東京巨蛋慘案」形容

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，南韓媒體對日本隊在冠軍賽以0：4落敗感到震驚；網路媒體OSEN指出，世界排名第1的日本隊，...

12強賽／中華隊拿世界冠軍…12強宣傳海報獨缺台灣選手？ 網揭真實狀況

世界棒球12強比賽昨晚正式完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，在成棒層級國際賽上寫下新里程碑，強悍的中止了日本隊27連勝的高牆紀錄。不過有網友發現，在12強宣傳海報上，有著其他11支隊伍的明星選手，就是獨缺中華隊，讓他笑說「12強宣傳海報是放淘汰名單嗎」，讓PTT嗨爆。

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍。現年30歲的隊長陳傑憲本屆表現「開外掛」，打擊率達6成36，奪下大會MVP。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Moro

12強賽／提案500元鈔票正面改中華隊還「P圖」引迴響 網：會捨不得花

中華隊昨天在世界12強棒球賽以4：0戰勝日本，奪下隊史首座三大賽冠軍，感動無數台灣球迷。有網友提議，500元鈔票正面可以換成本屆球員。 中華隊在不被看好的情況下，一路殺進總冠軍賽，並打敗國際賽2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。