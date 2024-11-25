12強賽／林昱珉媽媽：刺青吃檳榔 我兒絕對不是網友說的8+9 投入棒球展現個性

世界棒球賽中華隊奪冠，功臣之一的主力先發投手林昱珉是台東子弟，家裡在知本開早餐店，今早不斷有民眾向林媽媽恭賀，林媽媽說，「兒子絕對不是網友說的8+9」，他會把體力投入棒球訓練，展現自我個性。

林昱珉母親說，她開早餐店維持家計，兒子從小就活潑好動，但是絕對不是網友說的8+9，他會把體力投入棒球訓練，展現自我個性。

林昱珉的投球霸氣十足，就連他雙臂的刺青引起日本球迷熱議，直呼罕見21歲台灣投手卻有日式刺青，有人留言：「台灣投手擁有日式刺青？太酷了」、「台灣投手手臂上煞氣的日式刺青，感覺隨時要掏出青龍刀。」

林媽媽說，對於兒子刺青或吃檳榔，她都尊重，始終選擇相信兒子，兒子從小活潑好動，愛打棒球，也將職棒大聯盟為最大夢想，一路從新生國小、新生國中、穀保中學到美國小聯盟，家裡也幫他找英語家教，培養好的外語能力，支持他朝向夢想之路前行。 世界12強棒球賽的中華隊投手林昱珉是台東子弟，家裡開早餐店，今早顧客上門不斷向林媽媽恭賀。記者徐白櫻／翻攝

商品推薦