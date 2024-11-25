12強賽／蔣萬安喊太快？近百萬獎金卻無中華隊選手設籍 體育局確認中

中華隊奪冠，不過台北市長蔣萬安喊出選手加碼獎勵金近百萬，恐發不出去，因初步調查，並無選手設籍北市一年以上。北市體育局長王泓翔表示，目前中華隊選手，都在飛機上，戶籍是比較涉及個人隱私部分，已經請球團積極詢問，一切依照規定。

由於過去曾有四位選手，就讀北市國高中，不過現在清查，這四位都已經將戶籍遷到外縣市？王表示，會請球團幫忙確認，只要是符合資格，都來申請，也會主動來協助他們獎金申請，都非常歡迎他們來申請台北市的加碼獎勵金，

外界質疑，蔣萬安喊加碼獎金喊太快，結果無人符合資格？王表示，市府的角度跟態度都是一致，都是依照相關規定處理，對於選手的獎勵，過去這個多年來，北市都非常有制度，除了獎勵金，還有訓練補助金，也導入運動科學，成效非常好，棒球這個運動，這次在世界12強拿到這麼好的成績，各界都有努力與過限，台北市過程有四位選手就讀北市學校，台北市會在基層棒球上，投入更多心力。

對於戶籍清點這麼慢？王提到，其實有一些選手戶籍會有一些變動，各縣市都一樣，市府都會再來確認，會積極跟球團確認，只要符合資格，就會給予相關的獎勵金、訓練補助金。發不出去？還是要等選手申請。至於能否有彈性給予獎勵金？王表示，這個部分相關單位都在積極研議當中，包括與教育局對於選手鼓勵，北市府一向支持，這個部分都會來積極研議。

媒體也質疑，成棒後選手戶籍都不留北市？王表示，棒球發展有它不同的脈絡，台北市這幾年有很多不錯的學校在棒球有很好表現，包括大理高中、陽明高中等，尤其北市在四級棒球制度建立上，相較其他縣市算是蠻完善，包括北市有城市棒球隊，興富發棒球隊今年春季甲組聯賽就拿到冠軍，這些業餘優秀選手，未來也有機會投入職棒，會一直持續做人才的培育與投入。

商品推薦