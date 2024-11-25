12強奪冠全台瘋棒球 緯來、東森轉播收視率破10
世界12強棒球賽台灣隊完封日本奪冠，為台灣棒球寫下歷史新頁，全國觀眾緊盯電視集氣，也讓轉播電視台飆出好收視率。緯來低調證實破10，東森表示瞬間最高達10.18。
台灣隊昨天在世界12強棒球賽以4比0擊敗上屆冠軍、大魔王日本隊，首度奪下成棒世界等級冠軍，更中斷日本國際賽27連勝紀錄，感動全台。不僅各縣市戶外直播派對人潮爆滿，社群平台還有許多網友分享，大樓社區不分彼此歡聲雷動喊著「TeamTaiwan」、「台灣尚勇」的慶祝影片。
網友今天在網路瘋傳昨晚冠軍賽轉播收視率，緯來體育台達10.21、東森新聞台也有8.98。若把觀看網路串流及線下觀賽人數算入相當可觀，堪稱「全台瘋棒球」。
緯來體育台去年分享，2013年轉播世界棒球經典賽對戰日本時，收視率曾高達18.77，瞬間最高收視率為24.80，顯示棒球在國人心中的重要地位。不過緯來體育台今天低調證實，昨晚冠軍賽收視率有破雙位數。
東森回應，東森新聞台昨天轉播12強棒球冠軍大戰，比賽直播吸引354.2萬人收看，瞬間最高收視達到10.18；另外，昨晚台灣隊奪冠新聞報導也有約322.6萬人收看，第一時間與選手同享勝利喜悅，東森新聞台也決定今天下午2時，將重播台灣對日本的12強冠軍賽事。
東森補充，本屆世界棒球12強賽東森電視家族頻道參與直播32場比賽，首播加上重播共吸引785.3萬人收看，相當於全台4歲以上民眾有36.2%、每3人就有1人曾觀看東森電視轉播。
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