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12強賽／奪冠從陳晨威滿貫砲開始 對日一度動念盜本壘

中央社／ 東京25日電
陳晨威（左）。中央社
陳晨威（左）。中央社

世界12強棒球賽中華隊走完世界登頂的驚奇之路，這段路程是從陳晨威轟出驚天滿貫砲開始，昨天對日本冠軍戰他甚至一度想盜本壘，賽後他直呼，「這真的不可思議，像在做夢。」

陳晨威在這次12強賽擔任中華隊開路先鋒，在預賽首戰就從韓國隊投手高永表手中轟出驚天滿貫砲，這也成為中華隊奪冠之路的開始。在昨天與日本交手的冠軍戰中，7局上「雙箭頭」陳晨威、林立敲安打上壘後，2人發動雙盜壘，陳晨威甚至一度想要盜本壘，讓日本投手隅田知一郎嚇出一身冷汗。

陳晨威在昨晚奪冠後談到第7局的雙盜壘，「我有跟教練做一些暗示，說想要雙盜壘，因為有觀察到。」至於試圖盜本壘的動作，陳晨威直言確實是想要盜本壘，「因為2出局了，打者2好1壞、球數落後，其實那時候有一直在觀察，只是剛好節奏差一點點，有抓到的話就衝本壘了，就差一拍。」

從對韓國轟出滿貫砲開始，作為中華隊一員一路拿下世界冠軍，陳晨威直呼，「這真的不可思議，像在做夢、又很感動，說真的一開始不被看好的情況下，能夠打到最後世界冠軍，真的跌破好多人眼鏡，我們很爭氣，我們是世界冠軍。」

陳晨威坦言，其實一開始組隊時不只是球迷，很多球員心裡也有一個底，「我們陣容不是很好，但很感動的是，大家都很努力、盡全力去在比賽場上，大家團結一心、真的很拼，有隊友們才有機會拿到世界冠軍。」

在確定奪冠瞬間，陳晨威坦言自己淚水止不住，「真的沒有想過會有這一天，這場比賽是我棒球生涯中印象最深刻的。」

世界棒球12強

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