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12強賽／最強預言家！他翻書驚見「台日大戰結果」 網暴動：連比分都完美命中

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊奪冠合影慶祝。特派記者許正宏／攝影
中華隊奪冠合影慶祝。特派記者許正宏／攝影

世界棒球12強比賽昨晚正式完美畫下句點，中華隊以4：0完封日本隊，在成棒層級國際賽上寫下新里程碑，強悍的中止了日本隊27連勝的高牆紀錄。由於賽前幾乎是一面倒的不看好台灣，能拿下冠軍跌破了眾人眼鏡，有網友也發現了一題英文翻譯題，被稱是「神準預言家」。

一名網友在社群平台「threads」上發文指出，在一家補習班的英文題目中，出現了像是預言的一段話，寫著「令大家極度興奮的是，中華隊在洲際棒球賽中，以4：0擊敗日本隊」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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雖然文中寫著洲際棒球賽，但還是有不少網友驚呼，「超好笑這本要紅了」、「笑死連比分完美命中真的扯」、「這個絕對會紅，被補教老師耽誤的預言家」、「有未來人」、「莫非時間旅人」、「神留名」，不過也有人說「這是陳述2006年洲際棒球賽季軍賽中華對日本4：0的過去事實而已啊」。

中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰以4：0完封日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠；連外媒都指出，這可能是台灣棒球史上最偉大的夜晚。日本隊教頭井端弘則表示：「台灣的投手非常出色，我們發現很難從他們手中敲出安打。他們的攻擊端也很強，他們是一支優秀的球隊」。

世界棒球12強 中華隊

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